Det var trångt i utvisningsbåset i slutminuterna mellan Brynäs och BIK Karlskoga efter att flera bråk brutit ut.

– Det var gnabbande och tjabbande - men så farligt var det inte, sade BIK Karlskogas Dennis Hall.

– De slänger in spelare som inte spelat, sade Brynäs Niklas Gällstedt.

Det var minst sagt irriterat under matchens sista två minuter. Inom 47 sekunder i den tredje perioden delades inte mindre än 24 (!) utvisningsminuter ut, och flera stora bråk bröt ut efter avblåsningarna under slutdelen av matchen.

Något som tränarna, Dennis Hall och Niklas Gällstedt, försökte spela ned.

– Det är frusttration från vår sida. Det är lite gnabbande, men inte så farligt. Det är känslor, det är trots allt semifinal. Så farligt var det inte. Det är gnabbande och tjabbande, och så lämnar vi det där, sade Dennis Hall på presskonferensen.

Något som fick uppmärksamhet var bland annat Dennis Halls beslut att ge Carl Bruhn dennes första byte i matchen just i slutminuterna.

– De slänger in spelare som inte spelat, och det finns ju en anledning till varför man gör det. Och det kan jag väl köpa till viss del. Det är som det är. De vill försöka stå upp någonstans för att visa att de är redo till nästa match. Det kommer vi också vara, det kan jag lova, säger Gällstedt som dock inte ville förtälja om han menade att Hall valt att ge vissa spelare istid just för att skapa tumult.

– Jag påpekade bara att det kom in spelare som inte hade spelat. Det (anledningen) får Dennis svara på.

Förklaringen: “Ny match på fredag”

Även Gällstedt gjorde senare samma drag.

– Ja, jag gjorde det efter att det där hände. Då kom det in en, men de andra satt faktiskt i utvisningsbåset. Jag hade bara två backar, sade Brynästränaren.

Hall menar att han valde att matcha laget som han gjorde för att det är kort till nästa match.

– Det handlar ju om att det är ny match på fredag. Det är kort däremellan. Vi kände att matchen var död där. Då fick vi vila några, sade han.

Brynäs vann med 4-1 och leder med 2-0 i matcher. Nästa match är i Karlskoga på fredag.

