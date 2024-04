ANNONS

Damkronorna får en bra start på VM i Utica.

Sverige vinner med 3-1 i premiären mot Danmark efter en dominant insats där skotten var 37-5.

– Siffrorna är i underkant. Det är egentligen klasskillnad, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam.

I dag släpptes äntligen pucken för VM i Utica då Damkronorna ställdes mot Danmark i mästerskapets premiärmatch.

Sverige fick då en drömstart genom att ta en enkel 3-1-seger via en dominant insats där de blågula vann skotten med hela 37-5 i premiären.

Direkt vid nedsläpp tog Damkronorna tag i matchbilden och drev spelet men några mål blev det inte trots 7-2 i skott för svenskorna.

I den andra perioden släppte dock Sverige på alla hämningar och började tokdominera. Danmark fick knappt ett enda anfall men det dröjde ändå till den 32:a minuten innan målet kom.

Wikner-Zienkiewicz gjorde mål i första bytet

Felizia Wikner-Zienkiewicz var uppsatt som 13:e forward och hade inte spelat någonting men Frölundaforwarden fick göra sitt första byte efter att ha suttit på bänken hela första halvan och gjorde då mål direkt. En fin soloprestation gjorde att det var 1-0 till Sverige.

I slutet av mittperioden fick Damkronorna spela powerplay och 2-0 kom då genom MoDo-stjärnan Lina Ljungblom. Sverige vann skotten med hela 20-0 (!) i den andra perioden och fick då också utdelning via två mål.

– Jätteviktig period för svensk del. Det hade varit superjobbigt med 0-0 för de har haft ett enormt spelövertag. Wikner-Zienkiewicz fick komma in och släppa på den där pressen som spelarna kanske kände att leverera. Vilken grej, säger SVT:s expertkommentator Maria Rooth.

Hanna Olsson hyllade då sin lagkamrat från Frölunda och hur viktigt det första målet var för Sverige.

– Vi är lite mer noggranna när vi gör bytena. Vi utnyttjar att de har långt till båset och får långa anfall på dem. Sedan är det kul för ”Zinken”, det tar fem sekunder och så hänger hon den. Det gav mycket energi. Det var snyggt till att börja med och sedan att det var ju ”Zinken” som inte hade spelat på hela matchen och gick in och visade var skåpet ska stå, det skickade en signal till alla oss andra, säger Olsson till SVT.

Lina Ljungblom closes out the second period with a beautiful goal on ONE KNEE 🤩#DENSWE #WomensWorlds pic.twitter.com/SqVolpMUPt — IIHF (@IIHFHockey) April 3, 2024

Sverige vinner – trots bjudningen: “Får inte hända”

Damkronorna var även dominanta även i starten av den tredje perioden och sköljde över danskorna gång på gång. 3-0 kom då av collegespelaren Josefin Bouveng och Sverige såg att ha säkrat matchen.

Men plötsligt gav Sverige bort ett mål då Emma Söderberg slarvade med pucken och Danmark kunde göra 3-1 genom Nicoline Søndergaard Jensen på lagets blott tredje skott i matchen.

– Det är en jättebjudning av Söderberg. Det är en klurig match för henne som får stå till mycket och jag skulle tro att hon är helt kall. Men det här får inte hända. Pucken ska bara rakt ner i hörnet där, det är inget snack om saken. Det är faktiskt en bjudning, säger Rooth.

Danmark fick sedan också spela powerplay för första gången mot slutet av matchen men Sverige hade inga problem att städa av av matchen då de försvarade sig bra och hade full kontroll på tillställningen. Det hände då inget mer i slutet utan Sverige vann med 3-1.

– Det är ett skickligt svenskt lag som gör mycket bra saker. Det är ett godkänt resultat, säger Maria Rooth.

Målvakten Emma-Sofie Nordström utsågs till matchens lirare i Danmark då hon räddade 34 av 37 och höll nere siffrorna. I Sverige var det backstjärnan Maja Nylén Persson som fick pris som den bästa spelaren.

Damkronorna inleder alltså VM med seger, nästa match för Sverige är på fredag då Kina står för motståndet.

Sverige – Danmark 3–1 (0-0,2-0,1-1)

Sverige: Felizia Wikner-Zienkiewicz, Lina Ljungblom, Josefin Bouveng.

Danmark: Nicoline Søndergaard Jensen.

TV: Målvaktstränaren om VM-målvakterna