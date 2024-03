ANNONS

Kalle Östman stängs av i tre matcher efter att ha åkt in i en linjedomare.

Enligt Leksandscentern själv så uppfattade han inte var domaren befann sig.

– Jag hade absolut inte någon avsikt att åka på domaren och det är beklagligt att det blev som det blev, säger Östman i ett uttalande till disciplinnämnden.

Leksand tappar en av sina främsta spelare i offensiven till avgörandet i SM-kvartsfinalen mot Frölunda.

Under söndagen meddelade nämligen disciplinnämnden att Kalle Östman stängs av i tre matcher och tvingas böta 12 382 kronor efter att ha åkt in i en av linjedomarna under gårdagens match i Scandinavium.

“Av filmsekvensen framgår att Kalle Östman under en längre åksträcka har blicken i samma riktning som linjedomaren är placerad. Att Kalle Östman alls inte skulle ha hunnit uppfatta denne är inte troligt, även med beaktande av att linjedomaren rört sig inåt isen. Kalle Östman väljer i detta läge att sätta upp sina händer och avsiktligt trycka ifrån mot domarens rygg”, skriver nämnden i beslutet.

🚨Leksands Kalle Östman stängs av tre matcher efter domarknuffen i gårdagens match.

"Denna kontakt med linjedomaren skulle kunna undvikas", skriver disciplinnämnden. pic.twitter.com/kxhKReh95R — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) March 31, 2024

Östmans svar: “Domaren tar några steg ut”

Kalle Östman svarar sedan själv och ger sin version av situation som ledde till att han stängs av resten av kvartsfinalserien.

– Jag ska åka och byta och jag ser att domaren står efter sargen. Mitt fokus är att få ögonkontakt med spelaren jag ska byta med i vårt bås samtidigt som det är Frölunda spelare som åker in och ut från Frölundas bås, säger Östman i ett uttalande till disciplinnämnden.

– Medan jag försöker få kontakt med spelaren i vårt bås så tar domaren några steg ut mot isen och jag hinner inte uppfatta det. Min instinktiva reaktion blir att sätta upp mina händer för att skydda mig. Jag hade absolut inte någon avsikt att åka på domaren och det är beklagligt att det blev som det blev.

Eftersom Östman fick tre matchers avstängning så kan han inte vara tillbaka förrän i den andra semifinalen som tidigast i fall Leksand vänder på kvartsfinalen och vinner två raka matcher mot Frölunda. Centern missar alltså morgondagens match samt en eventuell sjunde och avgörande kvartsfinal och en eventuell första semifinalmatch för Leksand.

TV: Här överraskas Ebba Hedqvist med Eliteprospetcs Award