IK Oskarshamn är numera ett allsvenskt lag.

Efter förlusten i kväll står det klart att föreningen åker ut ur SHL.

– Det är jobbigt, det var inte absolut inte så här det skulle vara, säger lagkaptenen Oscar Engsund.

– Man känner sig som en svikare mot hela samhället, säger Johannes Salmonsson.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nej, detta var inte IK Oskarshamns kväll.

Efter att ha tvingat fram en sjunde och helt avgörande match av SHL-kvalet tidigare i veckan så blev det nu förlust för IKO. HV vinner nämligen med 5-0 och spelar i SHL nästa säsong medan Oskarshamn åker ner till HockeyAllsvenskan.

– Det är tomt i huvudet alltså men det är jävligt tråkigt och… Ja vad ska man säga? Det är jobbigt, skamset på alla sätt. Riktigt tufft är det, jag får inte fram några ord., säger lagkaptenen Oscar Engsund efteråt.

I den sjunde och helt avgörande matchen så förlorade Oskarshamn stort då HV vann med hela 5-0.

– Vid 4-0 förstod jag att det var kört. Vi försökte väl ändå gå upp men vi fick inte tryck på dem, de försvarar sig bra. Sedan kom 5-0 och då var det ju kört på riktigt.

Fanns det en trötthet i laget som gjorde att ni inte riktigt orkade här i slutet?

– Nej, det tror jag inte. Det är skitpuckar som går in och HV kan spela på ledningen. Vi kommer inte riktigt till i deras anfallszon, säger Engsund och fortsätter:

– Det är jävligt svårt att analysera. Vi har ju lite stolpträffar hit och dit och är nära på att få in pucken men det vill sig inte. Då får de i stället in en jävla skitpuck där de brottas framför kassen och petar in den. Det är väl lite det vi saknar i dag kanske.

Oscar Engsund vände hem till Oskarshamn men är nu med och åker ut ur SHL med moderklubben. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Oskarshamn till HockeyAllsvensken: “Känner sig som en svikare”

Efter fem säsonger i toppligan SHL, Oskarshamns första år i högsta serien, så väntar nu en annan verklighet i andradivisionen. Veteranen Johannes Salmonsson har varit med under alla fem år och kom ut i tårar efter att degraderingen var klar.

– Det känns som att man har svikit en hel stad. Så känns det. Vi fick chansen efter en hel jävla pissäsong, ner på en match. Och så gör vi en så här jävla dålig insats. Man känner sig som en svikare mot hela samhället, säger Salmonsson.

Oscar Engsund vände hem till sin moderklubb Oskarshamn inför årets säsong och skulle då vara med och hjälpa klubben att lyfta i SHL. Men i stället blev det tvärtom. Engsund var lagkapten för laget som åkte ner till HockeyAllsvenskan.

Hur är känslan för dig personligen?

– Det är tufft givetvis. Det var inte absolut inte så här det skulle vara. Det är tufft.

I och med nedflyttningen så rivs alla kontrakt och Engsund hade skrivit på ett kontrakt med IKO till 2029 men det gäller inte nu längre.

Hur går tankarna om framtiden?

– Ingenting just nu, det är helt tomt. Jag vet inte alls.

Vore du öppen för att stanna i Oskarshamn och försöka hjälpa klubben tillbaka?

– Vi får se, vi har inte pratat om det än. Jag har inte tänkt så långt än. Mitt mål var att spela med Oskarshamn i SHL, jag har inte tänkt längre än så. Det där får vi se framöver, avslutar Oscar Engsund.

