Måns Karlsson analyserar och summerar samtliga 14 hockeyallsvenska lags säsong - och blickar framåt - med hjälp av åtta kategorier. Idag: Västervik, som förlorade kvalet för andra året i rad och nu ramlar ur HockeyAllsvenskan efter åtta år.

“Hade krävts ett mirakel”

Den enorma spelaromsättningen.

Ett av de sämsta lagen - någonsin.

Summerar de åtta åren: “Måste ses som en succé"

"Borde de tackat nej till den allsvenska platsen?”

Spelarna som imponerade.

Framåtblicken: “Vilken riktning kommer de ta?”

När får vi se Västervik i HockeyAllsvenskan igen?

Lagbygget

Säsongen 22/23 tog Västervik 49 poäng och slutade sist i HockeyAllsvenskan. Lagets poängkung var backen Daniel Brickley - trots att han såldes till MoDo efter drygt halva serien. Tvåa i poängligan slutade Victor Öhman - som sen avslutade spelarkarriären för att bli sportchef. Därefter kom Ludwig Stenlund, som lämnade för Kalmar, Marcus Vela, som såldes till MoDo, Noah Hasa, som avslutade sitt lån och återvände till Frölunda, William Wiå, som hamnade i Södertälje, Troy Loggins, som försvann till Slovakien, Christoffer Törngren, som klev ned till Vimmerby, Grayson Pawlenchuk, som försvann till Tyskland och på elfte plats slutade Därefter slutade Macoy Erkamps - som alltså var den från förra säsongens trupp som slutade högst i interna poängligan och sen blev kvar. Och han slutade tolva.

Även Alex Čiernik, som gjorde tio matcher för laget ifjol, blev kvar. Resten av lagets bärande utespelare från förra säsongen försvann - och det torde ha varit en bra sak eftersom Västervik trots allt slutade sist. Ja, det är svårt att bygga ett helt nytt lag men det är ju Västervik vana vid. De är till och med vana vid att bygga om ett lag under pågående säsong.

Men man lyckades alltså bli sämre.

Ett bevis för att de blev sämre var väl att Jake McGrew var den enda importspelaren som såldes, och det sörjde knappast Västervik med tanke på hur svag han var. I övrigt fick man inte alls samma träffprocent som vi är vana vid på deras importer.

Victor Öhman lyckades ersätta sig själv med Anton Svensson, som var en av få spelare som höll allsvensk klass hela säsongen. Även Theo Jacobsson var riktigt bra, men han återvände till MoDo under säsongen. Det var ett extremt tufft tapp för Västervik.

Spelare som jag trodde skulle funka bra i HockeyAllsvenskan, som Henrik Neubauer och Phil Marinaccio, funkade inte alls. Dessutom var Edvin Olofsson svagare än normalt i kassen. Man fick inte riktigt bra målvaktsspel förrän Pontus Eltonius anslöt under våren.

Överlag var det väldigt få spelare som höll allsvensk klass. Framför allt var forwardssidan bedrövlig. Backsidan blev ändå något bättre under säsongen, när Elias Ulander, Kristjan Cepon och Jesper Dahlroth anslöt - men på forwardssidan fanns det egentligen bara två ljusglimtar och dessa var tidigare nämnda Svensson och Jacobsson. Där hade Victor Öhman, i mitt tycke, behövt göra större förändringar under säsongen. Nu kom de stora justeringarna i stället på back- och målvaktssidan.

Överlag hade Västervik det klart sämsta laget på pappret - och det syntes också på isen. Jag lägger inte hela skulden på Victor Öhman, han hade extremt tuffa förutsättningar och var dessutom helt ny på sin tjänst, men han fick helt enkelt inte till det.

Sportchefen Victor Öhman. Foto: Bildbyrån.

Tränaren

Nichlas Falk klev in i laget under slutet av 2022/2023-säsongen, men lyckades inte lyfta laget varken vad gäller poängsnitt eller prestationer. Han blev dock kvar i klubben ändå - men förmådde inte att utföra några mirakel. Faktum är att Västervik snarare blev sämre den här säsongen. Både vad gäller poängsnitt (de hade 0,9 poäng i snitt per match med både Martin Gudmundsson och Nichlas Falk 2022/2023, och cirka 0,7 den här säsongen) och spelmässigt. Västervik gjorde fyra mål färre och släppte in 21 mål fler. Det ska dock sägas att de tog lika många trepoängare (nio) som säsongen dessförinnan - och att det stora poängraset kom i övertidsspel där de gick från tio vinster till två.

Ni kan notera att jag använde ordet “mirakel” där ovan. Det var nämligen ett sådant som hade behövts för att Västervik skulle klara sig undan kval. Ja, det är möjligt att det hade gått bättre med en annan tränare än Falk - men man hade absolut inte tagit de 25 extra poäng som behövdes för att undvika kval. Frågan är om ens mirakelmannen Mattias Karlin hade lyckats få upp detta Västervik på säker mark?

Västervik gjorde en justering i tränarstaben under säsongen, genom att ta in Pelle Torstensson i båset tränare, men inte heller det lyfte laget. På de 18 matcher han stod i båset vann de tre - och plockade blott tio poäng. Sex av poängen kom mot Västerås - det enda lag som var sämre än Västervik under den perioden.

Ser vi till underliggande siffror var Västervik det lag som förväntades göra näst färst och släppa in flest mål av alla lag i serien. Den totala xG-procenten i lika styrka var sämst med ganska bred marginal. De var också ett av ligans sämsta lag i special teams, både spelmässigt och i faktiska resultat. Deras PP-procent låg på fullständigt usla 16,95 procent. Bara ett annat lag, Kalmar, var under 20 procent. Västervik var också ett bottenlag i boxplay, och slår man ihop båda kategorierna i special teams var de klart sämst.

Nichlas Falk och Pelle Torstensson fick inte ihop det på något område. Falk hade dessutom ryggproblem, och kunde inte alltid finnas med runt laget.

Med det i åtanke kanske det hade varit på sin plats att göra en större förändring. Jag misstänker att ekonomin satte stopp för det, men ska man se det ur ett krasst sportsligt perspektiv lyckades Falk inte på något område, under någon del av säsongen, få laget att överprestera. Det var som sagt ett närmast omöjligt uppdrag att få laget att klara sig undan ett kval - men prestationsmässigt hade de inte behövt vara riktigt så här usla.

Nichlas Falk. Foto: Bildbyrån.

Snackisen

Västervik åkte faktiskt ur HockeyAllsvenskan redan för ett år sedan. De kom, även då, sist i serien. De lyckades dock få en andra chans, sedan Vita Hästen tvingats kasta in handduken. Till skillnad från Kalmar, som inte fick besked om sin allsvenska status förrän i juli, fick Västervik emellertid god tid på sig att förbereda sig för allsvenskt spel. Redan den fjärde april fick de beskedet att de skulle behålla sin allsvenska status. De kan med andra ord inte skylla sin svaga allsvenska säsong på några andra än sig själva. I synnerhet inte eftersom de, de facto, ju spelade ur sig själva ur serien på egen hand.

Under säsongen har det sedan kommit allt mer alarmerande rapporter om att även Västervik skulle riskera att degraderas av ekonomiska skäl. De hade bland annat en skuld hos Kronofogden på 900 000 kronor, som privatpersoner sedan gick in och betalade, och det har ryktats om att ekonomin varit så pass pressad att de knappt klarat av resorna till Östersund i kvalspelet.

Kanske, kanske hade det rent av varit bättre att tacka nej till den allsvenska gratisplatsen och börja om i HockeyEttan redan ifjol? Jag förstår att det är lätt att stå vid sidan om och hävda en sådan sak, det är klart att man egentligen vill tävla på så hög nivå som möjligt, men sett till hur Västervik som klubb mår undrar jag om det var rätt på längre sikt. Västervik jobbar fortfarande på att komma på fötter efter att ha tappat Mattias Karlin och Emil Georgsson, och även om man i alla fall tog ett steg i rätt riktning genom att plocka in en sportchef (Martin Gudmundsson var tidigare både tränare och sportchef) känns det allt mer tydligt att Västervik som klubb just nu inte är en allsvensk organisation. Att spela i HockeyEttan är dels billigare, de möter sisådär 1384 småländska lag i grundserien och behöver inte bygga en speciellt dyr trupp heller, och där hade de fått chansen att börja om på nytt.

Nu blev hela säsongen en enda stor “släcka bränder”-fest - och jag har svårt att se att det blev speciellt utvecklande för någon att åka runt och förlora en hel säsong. Jag hoppas för deras skull att de inte höll ut en säsong för länge, utan att de fortfarande har chansen att bygga något spännande i HockeyEttan.

Foto: Bildbyrån.

Ett statistiskt utropstecken

Sedan HockeyAllsvenskan blev en 14-lagsliga med 52 omgångar, 09/10, har bara två lag plockat färre poäng än Västervik gjorde den här säsongen: Karlskrona, som tog 37 poäng säsongen 12/13, och Oskarshamn som tog 36 poäng just säsongen 09/10. Västervik tog den här säsongen 38 poäng och var alltså nära alla tiders bottenrekord.

Ironiskt nog gick ju Karlskrona upp i SHL bara två år senare, och även Oskarshamn är ju (i fall i ett par dagar till) ett lag med SHL-status.

Det är lätt att sitta här och såga allt och alla runt Västervik efter att de varit sämst i serien två år i rad, men överlag måste ändå deras tid i HockeyAllsvenskan ses som en succé. De flesta trodde att de skulle ramla ned i HockeyEttan lika snabbt som de gick upp - men med extremt små medel fick i alla fall åtta goda år i serien. Mycket tack vare Mattias Karlin, såklart, men också tack vare Emil Georgsson. För att sätta det i perspektiv hur länge åtta år trots allt är så har både Västerås och Södertälje varit ur serien under den tidsperioden, och klubbar som AIK, Björklöven, MoDo och BIK Karlskoga har antingen kvalat eller varit nära att behöva kvala.

Västervik har behövt kvala tre gånger på de åtta åren, och gemensamt för dessa år är att Mattias Karlin inte stått i båset (han kom ju in och räddade laget i ett kval, däremot). De övriga åren har de slutat topp-tre en gång, topp-fem ytterligare en gång och topp-åtta de övriga tre åren. Så sent som 2021 spelade de semifinal mot Timrå (och pressade dem rejält!) och 2022 mötte de HV71 i kvartsfinal. Det är baske mig något som ska lyftas fram.

Men för att ändå understryka Västerviks förfall de senaste två åren tog de sammanlagt 87 poäng 2022/2023 och 2023/2024. Det kan jämföras med de 90 (!) poäng de tog som nykomlingar (!).

MVP

Det är svårt att hitta någon riktig MVP i Västervik. Macoy Erkamps var den klart bästa backen, och den kanske viktigaste spelaren utifrån det. Samtidigt var Anton Svensson poängkung, Theo Jacobsson extremt viktig när han väl spelade - och Pontus Eltonius kom in och drog ett väldigt tungt lass under säsongen.

I slutändan landar jag ändå på Theo Jacobsson. Han höll faktiskt riktigt hög klass, relativt sätt, och var en effektiv poänggörare. I sammanhanget var han också en av få spelare med något sånär bra underliggande siffror. Offensivt gjorde han det faktiskt kanonbra, vilket 24 poäng på 32 matcher understryker. Hade han spelat i ett ännu bättre lag hade han fått ännu mer uppmärksamhet. Samtidigt är han nog en av få spelare i detta Västervikslag som känner att han utvecklats positivt under säsongen. För den framträdande roll han hade, den hade han inte fått någon annanstans.

Samtidigt märktes det också att laget blev sämre när han försvann, vilket är ett bevis för hans stora betydelse.

Theo Jacobsson i MoDos dress. Foto: Bildbyrån.

Frågetecknet

Vad hände egentligen med Västerviks forwardsvärvningar till den här säsongen? Den enda importen (jag räknar inte med Alex Ciernik som värvning) som motsvarade förväntningarna var Vaclav Karabacek, som avslutade säsongen riktigt starkt och i alla fall nådde upp till en halv poäng per match.

I övrigt får vi konstatera att Henrik Neubauer, Jake McGrew och Phil Marinaccio blev rejäla floppar. KHL-meriterade Filips Buncis var en spelare jag hörde en del gott om inför säsongen, och även om han inte var en flopp så hade jag förväntat mig mer. Det blev 17 poäng från Buncis, 4+4 på 39 matcher för McGrew, 2+2 p 15 matcher för Marinaccio, 2+2 på 51 matcher för Neubauer. Och Quinton Howden…han fick sparken redan innan säsongen dragit igång.

Victor Öhman hade en högre träffprocent på backsidan, där både Kristjan Cepon och Elias Ulander kom in och gjorde det bra under säsongen, men Alex Cotton fick sparken redan efter sju matcher.

En klubb som Västervik får räkna med att det blir högt och lågt på den typen av värvningar - men i år var det lite väl många importer (i den mån Henrik Neubauer kan räknas som en sådan) som underpresterade. Och det ganska kraftigt.

Henrik Neubauer. Foto: Bildbyrån.

Betyg

Det går inte att ge annat än en etta i betyg. Hade Västervik slutat sist och behövt kvala sig kvar, men i alla fall varit nära att sluta över strecket, hade jag kunnat ge ett godkänt betyg. För man hade trots allt det klart sämsta laget, spelare för spelare. Men att man nu står för en av tidernas sämsta säsonger i HockeyAllsvenskan, det garanterar att man får en etta i betyg.

Det ska sägas att man sen mobiliserade sig ganska bra i kvalet mot Östersund, och att man utan de tre avstängningar som drabbade laget faktiskt hade kunnat greja det allsvenska kontraktet ändå. Men sex bra matcher väger inte upp för 52 dåliga. Och det är ganska enkelt att konstatera att Västervik, rent spelmässigt, var sämst i HockeyAllsvenskan på det allra mesta.

Ser vi till expected goals förväntades man vinna 13 av 52 matcher i grundserien (enligt data från hockeysiffror.se), vilket är hysteriskt svagt. I de allra flesta av matcherna de förlorade förväntades de dessutom förlora stort. När man, utöver att vara sämst i fem mot fem, också är ligans klart sämsta lag i special teams får man en ekvation som är omöjlig att få ihop. I synnerhet eftersom man inte heller hade skickligheten i några få toppspelare som kunde driva upp effektiviteten. Hade de exempelvis haft en allsvensk spets som kunde motsvara den som Oskarshamn haft i SHL de senaste åren hade de kunnat “övervinna” de svaga underliggande siffrorna och nått resultat ändå.

Men det var väl bara Tingsryd och Östersund som hade en spets som var lika svag som Västervik.

Därför delar jag ut säsongens första etta i betyg.

Anton Björkman deppar. Foto: Bildbyrån.

Blicka framåt

Det är inte helt lätt att förutse vilken riktning Västerviks IK kommer ta i framtiden. Som jag var inne på ovan behöver det inte vara enbart en katastrof för dem i det här läget att ramla ur serien, men jag tror baske mig de hade tjänat på att åka ur redan ifjol. Nu ska kronofogde-skulden vara betald, men det är tydligt att de har ekonomiska problem. Och att de just nu helt enkelt inte hör hemma i HockeyAllsvenskan, vare sig organisatoriskt eller sportsligt.

Västerviks IK som klubb har mått bättre, om man säger så.

I det här läget behöver de en person som kliver fram. De kommer inte få in någon Mattias Karlin eller Emil Georgsson, men det behövs i alla fall en “lightversion” av dem. Sen om den personen heter Nichlas Falk, Viktor Tuurala, Michael Sundlöv eller Victor Öhman - det spelar i nuläget mindre roll. Det viktigaste är att någon kliver fram. Att någon orkar dra det här Västervik-skeppet framåt.

Vi har sett på exempelvis Kristianstad den här säsongen att det går att göra bra saker ur en knepig sportslig och ekonomisk situation. De har byggt ett extremt bra lag på HockeyEttan-nivå, ett lag som näst intill kan mäta sig med det lag Västervik hade i HockeyAllsvenskan, och det beror till stor del på att de hittat ett par personer (Piva Johansson och Christoffer Malm) som snabbt ställde om och såg till att göra något jäkligt bra av allt. Västervik behöver få in samma mindset. De behöver också lyckas behålla några av de bärande svenska spelarna. Det vore ju en jackpot om Victor Öhman (spelaren, alltså), Hugo Gabrielson, Anton Schagerberg och Anton Björkman kunde följa med ned till HockeyEttan, precis som Mattias Wigley och sent invärvade Rasmus Kahilainen. Då skulle de ha en stomme av helt okej allsvenska spelare, som skulle vara stjärnor i HockeyEttan. Det tror jag är en stor nyckel för Victor Öhman (sportchefen, alltså).

Hugo Gabrielson. Foto: Bildbyrån.

Just nu har de förresten bara en spelare på avtal till kommande säsong: Den egna produkten Carl-Henrik Edwardsson.

HockeyEttan är dock en stark liga, så det kommer bli en tuff utmaning för Västervik att komma ned dit. De kommer få kämpa arslet av sig (ursäkta uttrycket) för att hålla uppe samma nivå som de andra storsatsande söderlagen håller. Jag blir inte förvånad om det tar någon säsong eller två innan man återigen är ett topplag.

Jag blir heller inte förvånad om det dröjer innan vi återigen får se Västervik i HockeyAllsvenskan. Jag ser lite för många orosmoln i klubben i stort för att jag ska våga tro på att de löser det här på ett smärtfritt sätt. Tyvärr har jag inte sett några tecken på det jag önskade ovan, att någon klivit fram och slagit näven i bordet och tagit täten i en ny allsvensk satsning.