Han har varit uppe i NHL under tre veckors tid.

Men nu skickas Magnus Chrona tillbaka ner till farmarligan av San Jose Sharks.

Runt månadsskiftet februari/mars så plockades Magnus Chrona upp till San Jose Sharks för att vakta kassen i NHL.

Under tre veckor har svensken fått spela i sju matcher men nu skickas målvakten tillbaka ner till farmarligan där han kommer att spela AHL-hockey för San Jose Barracuda framöver. Hans sista match i världens bästa hockeyliga för den här gången kom under natten mellan tisdag och onsdag då Chrona släppte in åtta mål på 40 skott i 8-2-förlusten mot Nashville Predators.

23-åringen har stått för ett antal starka insatser de senaste veckorna men vann bara en match. Det var mot Ottawa Senators för knappt två veckor sedan som Chrona storspelade och räddade 31 av 32 skott för att ta sin första vinst i NHL-karriären.

#SJSharks reassigned G Magnus Chrona to the @sjbarracuda. In a related move, G Mackenzie Blackwood has been activated off Injured Reserve. — San Jose Sharks PR (@SanJoseSharksPR) March 21, 2024

Har spelat i NHL, AHL och ECHL under säsongen

Den här säsongen har Magnus Chrona fått vakta kassen i nio matcher för San Jose Sharks men bara tagit en seger och han har då 85,9 i räddningsprocent. Sharks är NHL:s klart sämsta lag den här säsongen med 39 poäng på 68 matcher. De har även ligans sämsta defensiv med hela 276 insläppta mål för ett snitt på 4,05 mål per match.

Chrona har under säsongen även gjort 24 AHL-matcher med 89,2 i räddningsprocent som facit samt två matcher i ECHL där han haft 94 i räddningsprocent.

