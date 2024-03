Macklin Celebrini har haft en supersäsong på college.

17-åringen prisas då både som årets rookie samt den bästa spelaren i NCAA Hockey East – som den fjärde spelaren någonsin.

Detta är en säsong att minnas för Macklin Celebrini.

Den 17-årige supertalangen står nämligen för en historisk säsong med Boston Terriers i NCAA. Han har gjort 30 mål och 55 poäng på 33 matcher och ligger därmed tvåa i den nationella skytteligan samt trea i poängligan.

Han gör då också den bästa säsongen av en U18-spelare inom collegehockeyn på 39 år då ingen U18-spelare har gjort lika mycket mål eller poäng sedan 1985. Celebrini har gjort näst flest mål och fjärde flest poäng någonsin av en U18-spelare.

Nu står det då också klart att han prisas som både årets rookie samt den bästa spelaren i NCAA:s Hockey East-division. Han är den blott fjärde spelaren någonsin att både både utses till bästa rookien och bästa spelaren samma säsong. De tidigare tre som lyckats med bedriften är Hall of Fame-spelarna Paul Kariya och Brian Leetch samt nuvarande Vegas-stjärnan Jack Eichel.

The league’s best rookie.



The league’s best player.



Macklin Celebrini. pic.twitter.com/6mmoYTmwCk