Sebastian Vidmar gör sin tredje raka säsong i ECHL sedan han lämnade Sverige 2021.

Nu trejdas då svensken från Savannah Ghost Pirates till Maine Mariners.

2021 valde Sebastian Vidmar att återvända till USA igen efter att ha tillbringat nästan ett år i Sverige hos Trelleborgs IF i Hockeytvåan och Vimmerby HC i Hockeyettan.

Sedan dess har han spelat ECHL-hockey men även fått chansen i tre AHL-matcher hos Utica Comets. Inför den här säsongen flyttade skåningen till Savannah Ghost Pirates – men nu står det klart att han flyttar igen.

Den 30-årige forwarden trejdas nämligen inom ECHL där han byts från Savannah till Maine Mariners i utbyte mot “future considerations”. Han går då från Savannah som ligger sexa i South Division till Maine som ligger fyra i North Division.

🚨TRADE ALERT🚨 The Maine Mariners have acquired forward Sebastian Vidmar from the Savannah Ghost Pirates in exchange for future considerations. Read more: https://t.co/pDrVympij2 #FiveSeasonsDeep pic.twitter.com/FCgInQH8fj