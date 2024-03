ANNONS

Linköping drabbas av ett tungt, tungt avbräck inför kvartsfinalen.

Marcus Högberg missar slutspelsserien mot Skellefteå.

Marcus Högberg kommer inte att finnas med i truppen när Linköping åker upp till Skellefteå för första kvartsfinalmötet av SM-slutspelet. Faktum är att han inte kommer till spel i kvartsfinalserien.

“Marcus Högberg har under veckan blivit sjuk och får, under observationer av det medicinska teamet, behandling för detta. Högberg kommer inte att finnas tillgänglig för spel under kvartsfinalsserien mot Skellefteå”, skriver klubben på sin hemsida.

Den 29-årige stjärnmålvakten fanns inte med under onsdagens träning och rapporterades då vara borta på grund av sjukdom, enligt Corren.

Högberg som nyligen förlängde sitt kontrakt med LHC, har varit en av lagets absolut viktigaste spelare denna säsong. Hans 91,4 i räddningsprocent och 21 vinster är bland de bästa siffrorna i SHL i år.

TV: Mathias Bromé om mordhoten på sociala medier