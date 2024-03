ANNONS

VM i USA går av stapeln 3-14 april, men hur kommer det svenska laget se ut?

Inför tisdagens truppsläpp ger Ronnie Rönnkvist er sin ”skuggtrupp”.

Vem blir etta? “Visat att hon har näst intill samma kompetens”

“Det här är lagdelen vi kan behöva oroa oss för”

Jokrarna Uld Lundberg kan har kikat extra på.

Imorgon plockar Förbundskaptenen, Ulf Lundberg, ut sin trupp som ska representera Sverige vid VM i USA 3-14 april. Ett Sverige som gjort en mycket fin säsong och känslan är att Damkronorna och svensk hockey börjar återhämta sig efter en längre svacka.



Truppen kommer bestå av tre målvakter, åtta backar samt 13 forwards. Hur kommer truppen utformas? Svaret får vi alltså under tisdagen, men så här ser Ronnie Rönnkvist ”skuggtrupp” ut:

Målvakter:

Emma Söderberg, PWHL Boston

Tindra Holm, Long Island University

Ida Boman, Djurgården



Kommentar: Sverige har det väldigt bra ställt på målvaktssidan. Trots det kan jag inte se någon annan än dessa tre slå sig in i VM-truppen. Det vill säga om det inte uppstår några skador. Jag kan tänka mig att den som då kan bli aktuell som trea är Linköpings juniormålvakt Ebba Svensson Träff. Vem blir etta? Visst kommer Emma Söderberg vara etta, men Tindra Holm har visat att hon har näst intill samma kompetens som Söderberg. Ida Boman ser jag som tredjemålvakt.

Förbundskapten, Ulf Lundberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Backar:

Maja Nylén Persson, Brynäs

Mira Jungåker, HV71

Anna Kjellbin, Luleå

Linnéa Andersson, MoDo

Astrid Lindeberg, Luleå

Emma Forsgren, Djurgården

Nathalie Lidman, Leksand

Johanna Fällman, PWHL New York



Kommentar: Min känsla är att det här är lagdelen vi kan behöva oroa oss för under VM. Visst har vi ett par kaptensämnen i form av Maja Nylén-Persson och Anna Kjellbin, men jag saknar vid sidan av de båda den här rutinerade skaran som kan leda en tredje och fjärdelina defensivt. Därför vill jag lyfta in rutinerade Johanna Fällman i truppen. Hon är trots allt ordinarie i New York och får mycket beröm i PWHL, vilket måste ses som bästa ligan just nu. Jag tror även en spelare som Astrid Lindeberg är redo för VM-spel. Sedan vet jag såklart inte om Uffe Lundberg är av samma uppfattning. En joker som kanske Förbundskaptenen Lundberg kan har kikat extra på är Frölundas tuffing, Tuva Kandell eller varför inte Brynäs Annie Silén.

Astrid Lindeberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Forwards:

Hanna Olsson, Frölunda

Josefin Bouveng, University of Minnesota

Sara Hjalmarsson, Linköping

Celine Tedenby, Merrimack College

Hanna Thuvik, Brynäs

Thea Johansson, Mercyhurst University

Sofie Lundin, Frölunda

Hilda Svensson, HV71

Lina Ljungblom, MoDo

Felizia Wikner-Zienkiewicz, Frölunda

Ebba Hedqvist, MoDo

Lova Blom, Linköping

Linnea Johansson, Luleå



Kommentar: Finns Emma Nordin tillgänglig så ska såklart även hon in i den här truppen. Trots allt en av svensk hockeys största spelare genom alla tider. I övrigt har Sverige en mycket stark offensiv. Hanna Olsson finns med i min trupp. Trots skadeproblematiken och få matcher i kroppen kan hon bidra både på och vid sidan av isen. Jag kan faktiskt inte se någon svag punkt i forwardsuppsättningen. Kan tänka mig att både Nicole Hall och Mira Hallin knackar på trupp-dörren. Vi ska inte heller glömma bort Fanny Rask som öst in poäng i schweiziska ligan.



Det ska bli spännande att se vilka Ulf Lundberg kommer plocka med och visst vore det kul om han stoppar ner handen i fickan och drar upp en joker.

Hanna Olsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

