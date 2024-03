Efter sex poäng på två AHL-matcher i helgen får Olle Lycksell en ny NHL-chans av Philadelphia Flyers. Och med sig upp får hans landsmannen Adam Ginning.

Olle Lycksell hade sig en riktigt fin helg i AHL med sitt Lehigh Valley Phantoms.

I dubbelmötet med Providence Bruins svarade 24-åringen för sex poäng (1+5) fördelat på 1+1 i det första mötet (förlust 3–4) och fyra assist i det andra (vinst 5–2).

Nu kommer belöningen.

Under måndagen meddelade Philadelphia Flyers att Lycksell får en ny chans i NHL. Tidigare under säsongen har den tidigare SHL-forwarden gjort tre assist på nio matcher med Flyers.

Olle Lycksell har haft en produktiv säsong i AHL, där han efter helgens fina utdelning står noterad för 38 poäng (19+19) på 36 matcher.

Med sig upp till Philadelphia får han en annan svensk i form av backen Adam Ginning. Den tidigare Linköping- och Färjestadsbacken har gjort en NHL-match för Flyers tidigare under säsongen. I AHL har han 13 poäng (2+11) och 82 utvisningsminuter på 56 matcher med Lehigh Valley Phantoms.

