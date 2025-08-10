Då kan veteranen vara tillbaka: ”Ett mål vi har”

Per Svensson genomgick en knäoperation under våren.

Till SHL-premiären mot Leksand om en dryg månad hoppas Timrå-backen vara redo för spel.

– Det är ett önsketänk att vara det och ett mål vi har, säger han till Sundsvalls Tidning.

Per Svensson.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Per Svensson drogs med en knäskada under den gångna säsongen och tanken var att Timrå-veteranen skulle genomgå ett mindre ingrepp efter säsongen. Operationen, som genomfördes i april, blev emellertid större än väntat och sommaren har handlat om att rehabilitera det skadade knäet för 36-åringen.

När Timrå gick på is fanns Svensson inte med, men veteranen hoppas att han ska vara redo för spel när SHL-säsongen drar igång den 13 september.

– Det är ett önsketänk att vara det och ett mål vi har. Det är ändå en månad drygt till premiären och det går enligt plan. Men det är mycket som kan hända längs vägen och det viktigaste är att jag känner mig hundra procent innan jag spelar, säger Svensson till Sundsvalls Tidning.

Kommer att träna mer med laget

Svensson har tränat individuellt under sommaren. Snart hoppas han kunna delta mer på lagets träningar.

– Jag har haft ett helt eget program som jag har följt. Men det blir mer nu framöver under de närmsta veckorna som jag kan vara med laget mer. Jag har ju varit här på plats och tränat, men inte tillsammans med grabbarna, säger Svensson.

Per Svensson noterades för 15 poäng (3+12) på 51 matcher i SHL:s grundserie förra säsongen. I slutspelet blev det ytterligare tre poäng (1+2) på sex matcher mot Frölunda.

Timrå möter Leksand på bortaplan i SHL-premiären den 13 september.