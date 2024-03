ANNONS

Rögleforwarden Adam Tambellini tvingades utgå i torsdagens segermatch mot Timrå. När lagen möts i den andra åttondelsfinalen kommer bortalagets poängkung inte till spel.

I torsdagens segermatch mot Timrå tvingades Adam Tambellini lämna matchen i förtid. Rögles poängkung tränade inte heller under gårdagen – och när Rögle under eftermiddagen har chans att slå in matchbollen i åttondelsfinalen mot Timrå så saknas Tambellini i laguppställningen. I stället är det Albin Sundsvik, som stod för ett av målen i torsdagens seger, som tar plats intill Simon Ryfors och Daniel Zaar i Rögles andrakedja.

29-årige Tambellini blev Rögles interna poängkung under grundserien, då han noterades för 30 poäng (11+19) på 51 matcher.

Erixon kommer till spel för Timrå

I Timrå var Tim Erixon ett osäkert kort inför dagens match efter att ha utgått i torsdagens match i Ängelholm. Backen återfinns emellertid i Timrås laguppställning, där han tar plats som extraback på hemmalagets blålinje. Axel Rindell, som inte fick någon speltid i torsdagens match, går in i första backpar tillsammans med Didrik Strömberg medan Noel Edfeldt, som var sjuk under gårdagen, inte kommer till spel.

Rögle leder matchserien med 1–0 i matcher och har således chansen att säkra sin plats i SM-kvartsfinalen i händelse av seger under lördagseftermiddagen.

