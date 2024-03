ANNONS

Den tidigare Linköpingsjunioren Hugo Ollas har spenderat de senaste tre säsongerna i den amerikanska collegeligan. Nu skriver den 21-årige målvakten NHL-kontrakt med New York Rangers, rapporterar The Mack Report.

2021 valde Hugo Ollas att lämna Linköpings juniorverksamhet för att ta steget över till Nordamerika och spel i den amerikanska collegeligan med Merrimack College.

Där har Ollas spenderat de senaste tre säsongerna, men trots ett år kvar av tillgänglighet i collegeligan ser den storvuxne burväktaren (202 centimeter) nu ut att ha gjort sin sista collegematch.

Enligt The Mack Report ska den juniorlandslagsmeriterade målvakten ha skrivit på ett entry level-kontrakt med klassikerklubben New York Rangers, ett avtal som väntas bli officiellt senare under fredagen. Ollas draftades av New York Rangers i sjunderundan 2020 och väntas ansluta till klubbens AHL-lag Hartford Wolf Pack senare i veckan.

Säsongen tog slut i veckan

Den här säsongen har Ollas noterats för en räddningsprocent på 90,8 procent samt ett snitt på 2,84 insläppta mål per match för Merrimack College i NCAA. Laget spelade sin sista match för säsongen under natten till torsdag, svensk tid, och bara timmar senare skrev backen Christian Felton på ett NHL-avtal med Vancouver Canucks.

I Merrimack College spelade inte mindre än fem svenskar den här säsongen, där utöver Ollas även Filip Forsmark, Adam Arvedson, Max Wattvil och Ivan Zivlak spelade.

