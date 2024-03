ANNONS

Säsongen är inte slut för Anton Wahlberg efter tisdagens SHL-omgång.

Buffalo-draftade löftet bekräftar att han kommer avsluta säsongen i AHL.

– Jag åker över, säger han till TV4 under sista omgången.

Efter 17 matcher i fjol har Anton Wahlberg fått en större roll i Malmö under säsongen, men detta på lån från Buffalo Sabres som draftade JVM-forwarden i andra rundan sommaren 2023. Nu meddelar han själv att det är just dit han ska efter SHL:s sista omgång under tisdagen.

– Jag spelar matchen här idag sen kommer jag åka över till AHL och känna på hur det är att spela med farmarlaget där i Buffalo till säsongen är slut. Vad som händer därefter vet jag inte, det beslutet tar jag efter jag känt på det, säger 18-åringen till TV4.

Wahlberg har stått för tio poäng på 42 matcher under säsongen, och har med det hjälpt laget till säker mark under avslutningen. Det gör att omgång 52 och mötet med HV71 kommer vara hans och Malmös sista denna SHL-säsong.

– Vissa kanske ser den som en träningsmatch, men det är en match och jag är fortfarande ung och ny i ligan. Det gäller att alltid vilja lära sig och ta vara på chansen, säger han om det.

I Rochester Americans, Buffalos AHL-lag spelar idag svenskarna Calle Själin, Isak Rosén och Linus Weissbach.

Malmös Anton Wahlberg: "Jag spelar matchen här idag sen kommer jag åka över till AHL" 🛫 pic.twitter.com/h4UZhQeGJ1 — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) March 12, 2024

