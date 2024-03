ANNONS

New York Rangers har förstärkt forwardssidan med både Alexander Wennberg och Jack Roslovic. Då väljer klubben att skicka ned Adam Edström till farmarlaget Hartford Wolf Pack.

New York Rangers låg inte på latsidan under de sista dagarna innan trade deadline. I onsdags hämtade man in Alexander Wennberg från Seattle och sent under gårdagskvällen gjorde man även klart med Jack Roslovic för att förstärka forwardssidan inför slutskedet av säsongen.

Dessa förstärkningar gör nu att en svens rookie får finna sig i att flytta på sig. Till följd av veckans trejder valde Rangers under sena fredagskvällen att skicka storvuxne Adam Edström till farmarlaget Hartford Wolf Pack.

Adam Edström gjorde mål i NHL-debuten

Edström har varit uppkallad i NHL sedan en dryg månad tillbaka och spelade så sent som i mötet med Florida under natten till onsdag, svensk tid. Totalt har den tidigare Mora- och Rögleforwarden spelat elva matcher i NHL med Rangers den här säsongen, där han noterats för två mål.

Den 23-årige värmlänningen spelade sin första NHL-match i mitten av december och blev då målskytt i 5–1-segern över Anaheim. Edström skrev NHL-kontrakt med Rangers i maj 2022 och tog steget över till Nordamerika efter att Rögles säsong tog slut i SM-kvartsfinalen förra säsongen.

I AHL har Adam Edström noterats för tio poäng (8+2) på 25 matcher för Hartford.

