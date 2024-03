Buffalo trejdar sin kapten Kyle Okposo. I utbyte får man då in Calle Själin, den tidigare leksandsbacken.

FÖLJ NHL TRADE DEADLINE I VÅR LIVEBLOGG

Calle Själin har inte fått chansen i topplaget Florida Panthers. Nu får den tidigare leksandsbacken möjligheten i en ny NHL-klubb.

Buffalo har nämligen valt att knyta till sig svensken från Florida i utbyte mot sin kapten Kyle Okposo. Det var 35-åringens åttonde raka säsong i Sabres, men nu på deadline day får han alltså röra på sig.

🚨TRADE🚨



We have acquired defenseman Calle Sjalin and a conditional 7th-round pick from the Florida Panthers in exchange for forward Kyle Okposo.



Details: https://t.co/lMltuGeTux pic.twitter.com/eFUkFMMxCU