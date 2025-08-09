Nästa vecka inleds Hlinka Gretzky Cup där några av världens största talanger finns med.

Här listar Steven Ellis de 15 spelare att följa extra noga i turneringen – där tre svenskar tar plats på listan.

Oscar Holmertz, Ethan Belchetz och Elton Hermansson.

Foto: Bildbyrån & Steven Ellis (The Nation Network/Daily Faceoff)

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Hlinka Gretzky Cup startar på måndag och spelas mellan den 11 och 16 augusti. Det är en kort turnering med bara åtta lag, men det är den officiella starten på scouternas säsong där alla 32 NHL-lag flyger till Europa för att få en närmare titt på nästa våg av toppspelare.

Det här är inte den bästa hockeyn du någonsin kommer att se. Du måste verkligen behandla det som en sommarturnering, men det är ett bra tillfälle att se så många spelare som möjligt tidigt på säsongen, för att få en känsla av var alla står. Scouter använder det som en grund för resten av året, med alla sina observationer i inhemska ligor och andra internationella turneringar. Kanada är alltid favorit, och det ändras inte i år, men håll särskilt utkik efter Sverige och Tjeckien som utmanare om guldet.

Med fokus främst på spelare jag har sett live eller via video så är här en titt på 15 talanger från NHL-draften 2026 som ni bör hålla ett öga på:

Ethan Belchetz, fw, Kanada

Det gick inte att missa 2024 års OHL Cup MVP under hans första år i juniorhockey. Han älskar att använda sin 196 centimeter och 103 kilo stora kropp till max varje kväll. Belchetz är en stor powerforward som gillar att komma nära motståndare och dessutom har ett fantastiskt skott. Han gjorde 17 mål och 38 poäng som rookie och visade tydlig potential som målskytt. Förvänta dig en större roll i Windsor Spitfires kommande säsong – men en bra insats i Europa för att starta året vore inte fel.

Tynan Lawrence, fw, Kanada

Talangen, som är klar för Boston University, blandade skicklighet och lite tuffhet i Muskegon förra säsongen, där han tog en stor roll direkt. Han är ett dynamiskt hot som kan dominera puckinnehavet, och hans tvåvägsspel är utmärkt utan att offra anfallsspelet. Jag lade inte märke till honom lika mycket som vissa andra under uttagningslägret, men jag gillade hans energi och driv mot mål. Nu är det dags att visa världen varför han kan bli vald topp tio i NHL-draften 2026.

Ryan Lin, b, Kanada

Lin var Kanadas bästa spelare på deras läger och det är stor chans att han draftas tidigt 2026. Han är kanske inte stor, men han är smart och har färdigheterna att höja sitt spel. Jag gillade honom vid U17-turneringen, men det känns som att han är mycket mer självsäker nu. Hans beslutsfattande ligger redan i topp för denna draftklass och hans skridskoåkning gör att han kan bränna motståndare.

Mathis Preston, fw, Kanada

Preston är mycket skicklig med pucken och spelar med hög toppfart – något många lag har svårt att hantera. Han hade en solid grundserie med 45 poäng, men hittade verkligen formen mot slutet. Med 16 poäng på 20 slutspelsmatcher var Preston en nyckelspelare i Spokanes slutspel. Förvänta dig en ännu större roll nu när Andrew Cristall lämnat för proffsspel.

Keaton Verhoeff, b, Kanada

Tippad att gå som nummer två i NHL-draften 2026. Keaton Verhoeff är på riktigt. Han har atletismen att bli en dominant back i NHL och ligger redan långt före de flesta i sin ålder, både fysiskt och mentalt. Han gjorde 21 mål och 45 poäng som rookie i Victoria Royals och var en av de bästa backarna i både U17 World Challenge och U18-VM. Han ska till North Dakota nästa år och kommer att vilja börja säsongen som han avslutade den – med ett guld.

Filip Novák, fw, Tjeckien

Novák har varit en av Tjeckiens mest produktiva forwards på U16- och U17-nivå de senaste åren och dominerat mot sin åldersgrupp. Jag förväntar mig inget annat vid Hlinka, särskilt efter en lovande start på säsongen med U18-laget. Han är 188 centimeter lång och 91 kilo tung och använder sin storlek väl. Han har dessutom gott om skicklighet.

Jakub Vaněček, b, Tjeckien

Vaněček fick mycket beröm under Tjeckiens senaste läger, där han mest spelade i toppbackparet med 2009-födde Lukas Kachlir. Jag gillar hur villig han är att följa med i anfallen, även om han ibland är lite väl selektiv. Han är trygg under press och blir inte bortknuffad lätt. Stark, smart och skicklig – och kan vara riktigt farlig om han får ihop allt varje kväll för Tjeckien.

Oscar Hemming, fw, Finland

Japp, det kommer en Hemming till. Efter att Emil Hemming draftades i första rundan av Dallas Stars för två år sedan, hoppas Oscar på liknande framgång. Han är redan 193 centimeter och använder sin storlek för att dominera med pucken. Han gjorde nio poäng på lika många matcher i turneringen i fjol och ledde dessutom hela finska U18-ligan med 63 poäng på 31 matcher. Han ska den här säsongen spela i den högsta juniorligan i Finland, men det ska bli intressant att se om han kan fortsätta vara en orubblig kraft.

Vilho Vanhatalo, fw, Finland

Även Vanhatalo är en 193 centimeter stor bjässe. Han var nära att vinna poängligan i finska U18-ligan och var också en av de bästa framspelarna i U17-landslaget. Han spelar med stor kraft och är en mästare på att ta sig mot mål. Jag gillar hans spel utan puck, men vill se lite mer intensitet.

Elton Hermansson, fw, Sverige

Elton Hermansson skapar saker med pucken. Han var en av de bästa européerna vid U17-turneringen, med fem mål på fyra matcher. Han fortsatte på samma nivå resten av året och var en av de mest produktiva i internationellt spel. Han nådde inte upp till Björcks nivå i U20 Nationell, men var bland de bästa på U17-nivå. Svenska scouter gillar honom – vi får se om momentumet håller i sig.

Oscar Holmertz, fw, Sverige

Oscar Holmertz spel bygger på att kombinera fart och hockey-IQ. Han hade en bra säsong i U20 Nationell och visade mer skottkompetens än tidigare. Han är också en stabil playmaker som kan göra dragningar i hög fart. Jag skulle inte bli förvånad om han klättrar i rankingen när han fortsätter visa upp sig internationellt.

Marcus Nordmark, fw, Sverige

Marcus Nordmark var produktiv nästan överallt han spelade i år. Särskilt i U17-landslaget, där hans 30 poäng gjorde honom till den mest produktiva spelaren i 2025-draftkullen. Han hade starka siffror i svenska U20 Nationell och visade att han är lika bra som skytt som speluppläggare. Jag förväntar mig att han blir en av de bästa målskyttarna i denna turnering.

Raphaël Achermann, fw, Schweiz

Schweiz brukar ha det tufft i turneringar som denna, men Achermann blir värd att följa. Den medelstore forwarden var en av de bättre schweiziska U17-spelarna förra året och visade lovande kvaliteter som både skytt och passare. Jag gillade honom även vid ungdoms-OS, där han spelade sin hittills bästa hockey. Han är snabb, skicklig och smart – och han backar inte undan från det fysiska spelet.

Jack Hextall, fw, USA

Hextall är en av de bästa amerikanerna som inte gick till USA Hockeys nationella utvecklingsprogram. Han gjorde 34 poäng i USHL med Youngstown Phantoms och var en av USA:s bästa spelare vid World Junior A Challenge. Han är en medelstor forward som kan föra upp pucken genom zonerna utan problem och jag gillar hans råa puckskicklighet.

Kalder Varga, fw, USA

Trots en medioker U17-turnering förra året finns det mycket att gilla med Varga. Han är en solid målskytt och gjorde ett mål per match vid en nylig USA Hockey-showcase, vilket hjälpte honom in i laget. Han hade bra siffror i Kelowna Rockets och känns som en spelare som kan få sitt genombrott i år. Han ska till University of Denver 2027.