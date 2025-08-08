Linköping har sin stjärnvärvning i hamn. Under fredagen bekräftade klubben slutligen att Jakub Vrána återvänder till SHL för spel i ”Cluben” – drygt tio år efter att ha lämnat Östergötland för spel i NHL.

Jakub Vrána är klar för en återkomst till Linköping.

Foto: OLA WESTERBERG / BILDBYRÅN

Den tungt meriterade tjecken har tecknat ett tvåårskontrakt med klubben efter en sommar full av spekulationer kring hans framtid.

– Jag har personligen känt att den här dagen skulle komma någon gång. För mig var det bara en tidsfråga. Jag är väldigt glad över att få representera Linköping igen och nu längtar jag bara efter att få komma upp till staden och organisationen, och få börja jobba tillsammans med laget, säger Jakub Vrána i ett pressmeddelande.

Den nu 29-årige forwarden flyttade till Linköping från Tjeckien 2011 och tillbringade fyra säsonger i klubben, där det blev 73 SHL-matcher. Under den tiden blev han draftad av Washington Capitals i första rundan av NHL-draften 2014. 2015 flyttade han över till Nordamerika och kom att ha en fin NHL-karriär med 223 poäng på 408 matcher. Hans största ögonblick kom när han vann Stanley Cup med Capitals 2018 efter att ha haft en fin finalserie mot Vegas Golden Knights, där han bland annat blev målskytt i den femte och sista finalmatchen som säkrade mästerskapstiteln.

Jakub Vrána återvänder till Linköping HC: ”Följde hjärtat”

Vrána fick senare problem på det privata planet och hamnade fel i Detroit Red Wings organisation. Han hann med ett stopp i St. Louis Blues innan han återvände till Washington inför förra säsongen. Där blev det bara 26 matcher innan han hamnade i Nashville Predators efter att ha satts upp på waivers. På 39 matcher stod han för 14 poäng (9+5).

– Det har varit en rätt hektisk sommar för mig om jag ska vara ärlig. Dels lämnade jag USA och sen hade jag ett par alternativ runt om i Europa att välja mellan, men för mig personligen så har jag valt med hjärtat. Återigen – att vi har fått allting klart är en lättnad för mig och jag är extremt glad över att få komma tillbaka till Linköping igen då jag växte i princip upp i staden. Jag lämnade mitt hemland när jag var 14 år gammal, spelade mycket i akademin, fick chansen att spela seniorhockey för första gången och skaffade väldigt många vänner som jag fortfarande har nära mig. Allt det har hjälpt mig forma mig till den människa och man jag är idag, och det är jag väldigt tacksam för. Att få representera Linköping Hockey Club och bosätta mig i staden är verkligen som att komma hem till mitt andra hem.

Peter Jakobsson, sportchef i LHC:

– Vi har varit väldigt tydliga dom senaste åren om att han har varit en drömvärvning för oss och att vi nu har lyckats landa honom känns såklart fantastiskt bra. Vi vet att Jakubs första val den senaste tiden har varit att få ett nytt kontrakt i Nordamerika, vilket vi har full förståelse för då det är alla hockeyspelares dröm och vision. Det tyder på en hunger och ett driv hos honom vilket vi värdesätter väldigt högt. När chansen inte har kommit så har det i slutet av dagen trattats ner till ett par klubbar i Europa och där har han, som han själv uttryckt i våra samtal, valt med hjärtat.

Jakub Vrána, som väntas ansluta till klubben nästa vecka, kommer att spela med nummer 13 på ryggen.

Source: Jakub Vrána @ Elite Prospects