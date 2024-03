Alexander Holtz speltid har varit dalande den senaste tiden. Med en ny tränare trodde många att det kunde vända – men 22-åringen är fortfarande förpassad till fjärdekedjan.

– Skyldigheten faller alltid tillbaka på spelaren, säger den nya tränaren Travis Green.

New Jersey Devils har haft en tung säsong och är på väg att missa slutspelet. Därför valde man att sparka Lindy Ruff och ersätta honom med den assisterande tränaren Travis Green.

Någon omskakning i laget ser det dock inte ut att bli.

En som har haft det tufft att få speltid den senaste säsongen är Alexander Holtz. Den tidigare supertalangen har haft problem att ta en ordinarie plats i laget och spelar allt som oftast under tio minuter per match. Under Greens första träning ser han nu också ut att vara kvar i fjärdekedjan.

– Han har mycket uppsida i sitt spel. Jag pratade med honom efter dagens träning och sa "Hej, det är en ny dag, en nystart och en ny början. Ja, nu är det fjärdelinan och det kan ändras snabbt. Det vet han, säger tränaren.

Under säsongen har det blivit 24 poäng på 61 matcher för svensken som draftades som nummer sju 2020.

Även tidigare säsonger har Alexander Holtz haft det tufft att ta en plat i New Jersey, där han förra säsongen var i frysboxen stora delar.

– Han vet vad våra förväntningar är, vad vill se av honom som spelare. Just nu är det inte bara om mål och assist. Det är mer som spelar roll om vi vill vinna, och just nu handlar det bara om att vinna. Skulle det förvåna mig om “Holtzy” tar sig uppåt? Nej. men skyldigheten faller alltid tillbaka på spelaren, säger Green och fortsätter.

– Det finns några saker vi vill se i hans spel. Det är upp till oss att kommunicera de sakerna och jobba med honom för att uppnå hans mål, och att spela mer. Just nu är det vad vi båda vill, men vi vill vinna också.

Travis Green asked about #NJDevils Alexander Holtz on the fourth line and what more he wants to see from Holtz: pic.twitter.com/hHQv0C6qWR