Jonathan Lekkerimäki sköt nio mål på nio matcher i februari. Nu prisas 19-åringen och utses till månadens spelare i SHL.

Örebros Jonathan Lekkerimäki har exploderat under våren. Talangen dominerade under JVM och har tagit med sig den formen in i SHL:s sluttamp. Där han nu är en av Örebros viktigaste spelare i jakten på en plats i play in.

19-åringen har skjutit nio mål på nio matcher i februari och utses därför till månadens spelare. Värt att notera är också att två mål blev direkt matchavgörande där han sköt målen som gjorde att Örebro vann två förlängningar mot Leksand.

Dessutom stod den Vancouver Canucks-draftade snipern för ett elegant zorro-mål mot Luleå som väckte stora reaktioner.

Jonathan Lekkerimäki har gjort 19 mål och tio assist på 42 matcher i SHL den här säsongen.

