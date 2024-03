Han har inte spelat en enda match sedan i slutet av november 2023. Men nu är Dougie Hamilton på väg tillbaka – och kan göra comeback innan grundserien är slut.

Dougie Hamilton stod för 16 poäng på 20 matcher och började säsongen riktigt fint. Sedan åkte 30-åringen på en tuff skada i bröstmuskelaturen som krävdes operation.

Nu, över tre månader senare, kommer ett positivt besked.

Enligt Devils general manager Tom Fitzgerald kan stjärnbacken nu vara tillbaka innan grundserien är slut.

