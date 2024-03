ANNONS

Malte Strömwall satte in en offensiv tackling på Jon Knuts som träffade huvudet. Stjärnan fick då ett matchstraff – något som väckte stora reaktioner runt ligan. Nu uttalar sig huvudpersonen själv om tacklingen.

– Jag blir less på hur det är i svensk hockey nu, säger Knuts till Hockeysverige.se.

I gårdagens match mellan Leksand och Frölunda uppstod det med cirka sex minuter kvar av matchen en nu omtalad situation. Frölundas Malte Strömwall var puckförare. Leksands Jon Knuts försökte då få vinna puck eller hindra Strömwall att ta sig in i banan. Strömwall gjorde då en offensiv tackling där han med sin rygg träffar Knuts huvud. Knuts blir ”groggy” och domarna, helt enligt regelboken, delar ut 5+ game för tackling mot huvudet.

– Det var en ganska klassisk situation ute på isen där en har pucken och vill skydda den. Jag försöker sätta press på honom/sätta upp honom i sargen. Då delar han ut en offensiv tackling som jag inte är beredd på. Det är också vad som är charmen med en offensiv tackling, säger Jon Knuts till hockeysverige.se och fortsätter:

– Själva grundtanken när du delar ut en offensiv tackling är att motståndaren inte ska vara beredd på den. Att man sedan ska bedöma den på att jag blir skadad av den är helt fel för det är en bra tackling.

Kunde du gjort något annorlunda i situationen?

– Det första vapnet man har i försvaret är att man sticker in klubban. Gör du det blir man automatiskt lite framåtlutad med kroppen. Då gör han sin offensiva tackling som jag tycker är bra.

– Att det var en uppåtgående rörelse… Det kommer alltid tacklingar vara. Det kan aldrig vara en tackling som är nedåtgående.

– Jag vet inte om jag hade kunnat göra så mycket annorlunda. Visst, att vara mer beredd på den. Samtidigt är det inte många gånger det blir en offensiv tackling där. Skulle jag helt plötsligt stanna och låta honom ha pucken?

– Nu har jag inte sett på tacklingen så många gånger och vet vad jag kunde gjort annorlunda. Han överraskar mig med en offensiv tackling, vilket också är charmen med just sådana tacklingar och han gör det bra.

Staffan Kronwall har i en tidigare intervju med hockeysverige.se haft en diskussion om just tacklingar som träffar huvudet, att det mer eller mindre är omöjligt att en tackling inte kommer träffa huvudet, något Jon Knuts håller med om.

– Ja, det är vad jag menar. Det kommer alltid att träffa. Jag blir less på hur det är i svensk hockey nu. Alla tacklingar kommer ha någon form av huvudkontakt eftersom oftast har du huvudet längst fram på kroppen då du åker skridskor och är framåtlutad.

— Då kommer det mer eller mindre vara oundvikligt att undvika träffa huvudet alla gånger. Samma sak var det den här gången också.

Malte Strömwall fick 5 + game av domarteamet, något som förvånar Leksandsanfallaren.

– Det ska inte ens vara en utvisning. Det är min åsikt. Jag har själv delat ut jättemånga sådana tacklingar och jag skulle bli jättebesviken om jag fick en utvisning för det.

– Jag försökte verkligen resan mig och ta mig till båset. Det är något jag också tycker är viktigt i alla situationer för att inte lura systemet. Det är, som jag tycker, många som försöker dra fördel av att du får en skada och ligger kvar så domarna måste göra någon form av koll på det.

– I mitt fall försökte jag, som sagt var, resa mig upp, men tappade balanssystemet där och då. Jag kunde inte ta mig till båset. Därav kollade man antagligen situationen om det var någon form av huvudkontakt. Om jag hade ställt mig upp och åkt vidare tror jag inte att man hade kollat.

“Hört av sig och frågat hur jag mår”

Du är själv duktig på och en flitig användare av offensiva tacklingar, hur tänker du kring ansvaret tacklare/mottagare?

– Det är bådas ansvar. I det här fallet är det puckföraren som har pucken. Då är det hans jobb att skydda pucken. Det gör Malte jättebra.

– Jag är inte beredd på den här tacklingen, vilket också är överraskningsmomentet i offensiva tacklingar. Att helt plötsligt smäller det till då du inte är beredd på det. Han har inget ansvar att tackling träffar där den gör.

— Om det skulle vara att du börjar svinga med armbågarna är det en annan sak, men det gör han inte. Det är en ren och bra tackling.

Vill du se en förändring kring bedömningar av offensiva tacklingar?

– Framför allt ska det inte bedömas utifrån om någon skulle bli skadad. Skador kommer alltid komma i hockeyn. Så fort det blir en huvudskada kan det inte vara att man måste kolla på den. Det tycker jag är fel.

– Tacklarens ansvar, nu blev jag överraskad av den här tacklingen, vilket är själva tanken med en offensiv tackling.

– I många fall är det andra saker man fått lära saker jag fått lära mig. Exempelvis ”no go zoner” där du inte ska gå in och dribbla utan att ha uppmärksamhet på spelarna du möter. Där har du stort ansvar som puckförare. Där kan någon komma och köra över dig. Du söker dig inte in dit och tittar ner isen. Det är även sådant man måste lära sig.

Har du haft kontakt med Malte Strömwall?

– Ja, han har hört av sig och frågat hur jag mår, vilket såklart är stort av honom. Han är en bra kille och har inget ansvar i det här. Malte gör en bra en tackling. Man måste sluta bedöma utifrån om någon blir skadad eller inte.

Hur mår du idag?

– Jag mår helt okej, avslutar Jon Knuts.

