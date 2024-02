ANNONS

Malmö lyfte bort från kvalplatserna med en 4–1-seger under torsdagen.

Detta efter Fredrik Händemarks nya mål mot sitt favoritmotstånd.

Medan HV71 tog emot MoDo i en riktig ångestmatch skulle Malmö göra sitt mot Oskarshamn för att ta sig bort från kvalplatsen. Då klev kaptenen, Fredrik Händemark fram och visade vägen.

Och kanske var det inte så konstigt att målet kom just från hans klubba (?). När Händemark bråkade in pucken till 1–0 innebar det nämligen mål nummer fyra och poäng nummer sju mot just Oskarshamn denna säsong.

Sent i perioden kom sedan även 2–0 från Lauri Pajuniemi som var tillbaka efter att han missat tisdagsmötet med Frölunda.

– En bra period av oss. Vi spelar som vi gjorde mot Frölunda. Jag tror vi övertänkte det, hur stor matchen var. Sen väntade vi på att något skulle hända, men då kommer inget hända. Vi måste börja jobba. Killarna gjorde det mot Frölunda. Vi måste fortsätta göra det hela tiden, säger Pajuniemi till TV4.

Stjärnorna tog över

Sent i den tredje kom sedan både 3–0 och 1–3 i matchen. Det första gjordes av Janne Kuokkanen och assisterades av just Pajuniemi. Ändå var det inte bara nöjda miner i Malmös läger.

– Vi är slarviga med pucken, mycket turnovers vid linjerna. Vi är inte tillräckligt noga med pucken och de är bra på spelvändningar. Vi ger bort massor av lagen till dem, säger Carl Persson till TV4.

Tränaren Tomas Kollar var inne på samma spår.

– Jag tycker vi kan spela bättre. Jag tycker vi är ganska slarviga med pucken. Framförallt puckspelet har slarvat med mycket. Lite för mycket fuskande i egen zon. Det har vi inte råd med. De här 40 minuterna är väl inte riktigt på den nivå vi vet att vi kan spela, säger Kollar.

I tredje perioden utökade man till 4–1 och även den gången var det Kuokkanen som blev målskytten. Det fastställde slutresultatet och nio poäng ner till HV71 på kvalplatsen. Därmed kan man nu börja blicka mot att ta sig till en slutspelsplats.