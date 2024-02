ANNONS

Efter en utmanande start i Hockeyallsvenskan har det nu släppt för Kalle Loponen.

Onsdagen bjöd på 2–1-seger i toppmöte hemma mot Björklöven - och backens första i tröjan.

– Jag kan släppa ner axlarna lite, bara spela och njuta. Det är jätteskönt att spela här, säger 22-åringen till hockeysverige.se.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förlust hemma mot Karlskoga under onsdagen och sedan under torsdagen smällde det. Precis innan deadline gjorde Kalle Loponen flytten från Västerås till Djurgården och sedan dess har han fasats in i huvudstadslaget. Ikväll (onsdag) kom även första målet - i toppmötet med Björklöven.

– Man ser att slutspelet börjar närma sig. Det är fysiskt, det är aggressivt, man tar pucken mycket till kassen och försöker vara noggrann med den. John Norman gör ju ett underbart jobb från tekningen. Han tar två gubbar där och öppnar upp mycket is till mig att jobba med. Idag gick det in, säger nyförvärvet till hockeysverige.se efter 2–1-segern.

Ja, med knappa sju minuter spelade hade den 22-årige backen hittat ytan nere vid hörnet och tryckte upp pucken i första krysset. Det innebar 1–0 för Djurgården och som sagt Loponens första i tröjan. Stockholmarna har gått tungt under de senaste omgångarna och kom till mötet med tre raka förluster. Dessa var oturligt nog även Loponens första tre framträdande, men nu har han även fått vinna.

– Ja, det var inte en underbar start, men skönt att vinna. Nu trycker vi på. Det gäller att köra igen på fredag i Uppsala, säger han.

Hur har det varit att komma in i den här miljön?

– Det har varit jättespännande och jätteskönt att komma in. Det är ett riktigt bra lag som jag fått kliva in i och jag tror att det kommer bli ännu bättre när slutspelet börjar. Vi har torskat tre gånger, men spelet har inte varit dåligt. Mot Mora gjorde vi en ganska bra match och i fredags i Södertälje gjorde vi inte det dåligt heller, men det är skönt att vinna nu, säger Loponen och fortsätter:

– Hockey är hockey, men jag kan kanske slappna av och släppa ner axlarna lite, bara spela och njuta. Jag behöver inte tänka så mycket. Det är jätteskönt att spela här.

Loponen fostrades i finska Kärpät och var mycket lovande i tidig ålder och spelade bland annat U18-VM och draftades av Toronto Maple Leafs 2019. Ändå gick det inte riktigt vägen när han denna säsong tog steget till Sverige och Västerås.

– Ja, hockeyn är lite annorlunda här. Det tog ett tag för mig att lära mig, man åker lite mer skridskor, det är inte så passivt hela tiden. Jag har inget dåligt att säga om Västerås, jag skulle ha spelat bättre. Det här är första året som proffs utomlands och jag kände kanske lite press. Det gick inte, ibland är det bara så. Nu är det en nystart på säsongen här och jag känner mig bra och stark, självförtroendet är bra. Det är riktigt skönt att spela hockey just nu.

Fått stort förtroende - och hyllas: “Extremt kul"

I debuten blev det 13 minuter mot AIK, men därefter har det varit två matcher med runt 19 minuter i istid och därefter kvällens succé där han var inblandad i mycket.

– Det är kul att spela. Alla vill ju spela så mycket man bara kan, men det är bara att köra den roll som tränaren ger dig. Sen är det bara att sätta på hjälmen och lira.

En sak är säker. Djurgården verkar nöjda med injektionen de fått inför ett slutspel. En injektion som nu alltså gjort sitt femte mål denna allsvenska säsong.

– Kul för Loponen att hänga sin första. Extremt kul. Jag tycker att han gör det jättebra. Han kommer in som en frisk fläkt. Jag gillar hur han rör på sina fötter, han åker mycket skridskor. Sen är han bra med pucken. Han hittar första bästa blad och levererar den bra, säger Djurgårdens assisterande tränare, Patrik Andersson under presskonferensen efter matchen.

Blev du förvånad när den satt där i första?

– Gud nej, han har hängt en del på träningarna och har ett bra skott, säger Andersson.

Kalle, hur bra är självförtroendet?

– Du kan tänka dig. Att få göra mål när det nästan är fullsatt mot en tuff motståndare, det känns så jävla skönt att göra mål. Nu är det Almtuna och sen blir det Västerås borta på lördag. Det blir inget så speciellt. Lite skönt att se de finska polarna bara. Jag hoppas att Halonen står i kassen så jag kanske får göra mål på honom.

Segern mot Björklöven innebär att Djurgården nu har 85 inspelade poäng och hela sex ner till Björklöven på sjätteplatsen.

Du som sett laget både utifrån och inifrån, hur bra står ni er inför ett slutspel?

– Jag fick frågan om Brynäs varit det tuffaste laget tidigare. Jag sa ”nej, tidigare under säsongen var Djurgården det tuffaste för mig”. Jag tror att vi har en väldigt väldigt bra chans att gå långt i slutspelet, avslutar Loponen.

