Djurgården bryter förlustsviten – vinner igen mot Björklöven

ANNONS

Björklöven bröt sin långa nolla som hade uppnått 119 minuter.

Men det hjälpte inte då Djurgården vinner med 2-1 för att bryta sin tre matcher långa förlustsvit.

Under onsdagskvällen väntade ett nytt toppmöte i HockeyAllsvenskan då Djurgården och Björklöven möttes på Hovet. Det var två revanschsugna lag då DIF kom till matchen med tre raka förluster medan Löven blev nollade senast mot Södertälje.

Det blev då Djurgården som lyckades bryta sviten genom att besegra “Löven” och vinna med 2-1 för att skaffa sig ett större avstånd ner till just Björklöven på sjätteplatsen.

Hemmalaget fick en smakstart och kunde ta ledningen efter knappt sju minuters spel då nyförvärvet Kalle Loponen vandrade in och sköt sitt första mål för Djurgården i sin fjärde match för laget.

DIF var även det starkare laget i första perioden och ledningen stod sig efter 20 spelade minuter.

– Det är alltid roligt att göra mål och nu leder vi med 1-0. Jag fick mycket tid där. Vi behöver vara lite mer noggranna med pucken och få upp farten i spelet så kommer det att bli bra, säger målskytten Loponen till TV4 i pausen.

Björklöven behövde dock kliva upp i andra perioden, menade Daniel Rahimi som gjorde comeback efter en skadekänning.

– Det är jättekul att vara tillbaka. Det känns väl helt okej och man kommer mer och mer in i det. Det är väl två lag som är lite avvaktande. Framför allt tycker jag att vi har mer att ge, vi kan komma in på insidan mer och vara mer aggressiva, säger Rahimi.

Kalle Loponen ger Djurgården ledningen mot Björklöven - hans första mål för klubben🏒 pic.twitter.com/OvFuzcbmpM — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 28, 2024

Björklöven-press – då utökade Djurgården

I den andra perioden lyfte också Björklöven sitt spel och skapade en hel del chanser men utan att få hål på DIF-keepern Viktor Andrén. I stället kom en kalldusch precis innan pausen.

Albin Grewe stod för en fin framspelning till Olle Liss framför mål som kunde skjuta in 2-0 bakom Niklas Svedberg med bara 33 sekunder kvar av den andra perioden och trots att Löven förde spelet så var det Djurgården som alltså gjorde målet.

– Det var bra uppfattat av Grewe för deras back tjuvar ju lite så det var öppet mål för mig. Vi får hålla oss borta från utvisningsbåset. Vi har sporadiskt några bättre byten i anfallszon så vi får ta med oss det och ta bort utvisningarna för att minimera tiden i egen zon så ska det nog sluta bra det här, säger Liss i pausen.

Björklöven hade då gått över 100 minuter utan att göra mål då de nollades mot Södertälje i måndags och inte heller hade lyckats göra mål på 40 minuter mot Djurgården.

– Vi ska fortsätta som vi gjorde i andra för där var vi bättre än dem. Vi måste komma in på returerna också. Vi behöver trycka in någon retur, tråkigt svar, men vi måste in där målen görs. Jag tycker att vi skapar men det sista är inte där liksom, säger Fredric Weigel inför tredje perioden.

Olle Liss utökar för Djurgården precis innan den andra perioden är över - 2-0 på Hovet! pic.twitter.com/Pjh5xfP2zA — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) February 28, 2024

Björklöven spräckte nollan – förgäves

Björklöven jagade också för att komma tillbaka in i matchen men Djurgården hade ändå bra kontroll på matchen och tillät inte “Löven” att komma till många heta chanser.

I slutet så tog “Löven” ut målvakten och lyckades då också få in en puck då Fredric Weigel höll sig framme och slog in en retur för att spräcka Viktor Andréns nolla. Deras målnolla stannade då på 119 minuter innan de slutligen fick jubla igen.

Det hjälpte dock inte utan Djurgården kunde hålla undan för att vinna matchen med 2-1.

Djurgården har nu vunnit sex av de sju senaste matcherna mot Björklöven. Resultatet gör att DIF ser ut att hamna minst femma då de ligger sex poäng före Björklöven med fyra matcher kvar (för DIF). Björklöven har dock bara tre matcher kvar att spela och har fem poäng ner till Karlskoga som ligger sjua.

Djurgården – Björklöven 2–1 (1-0,1-0,0-1)

Djurgården: Kalle Loponen, Olle Liss.

Björklöven: Fredric Weigel.

TV: Bemströms succédebut i Pittsburgh