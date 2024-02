Linus Karlsson är i storform just nu. I natt blev den tidigare SHL-stjärnan matchhjälte för tredje matchen i rad när han avgjorde Abbotsfords möte med San Jose i straffläggningen.

Nattens möte mellan San Jose Barracuda och Abbotsford gick hela vägen till straffar efter en målrik historia under ordinarie matchtid, där lagen stod för fyra mål vardera för att tvinga fram straffar för att avgöra bataljen.

Då klev bortalagets svenske stjärnforward Linus Karlsson fram och med straffläggningens enda mål iklädde sig rollen som hjälte för bortalaget. Karlsson skrinnade tålmodigt fram mot Georgij Romanov i San Jose-målet innan han med ett distinkt handledsskott satte det avgörande målet över burväktarens plockhandske.

Linus Karlsson with his third straight game-winning goal🤯@abbycanucks | #ABBvsSJ pic.twitter.com/PU5cFOEVb1