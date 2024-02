Colin White får en ny NHL-chans efter sin tunga sejour i Pittsburgh Penguins. Nu har den amerikanske tidigare jättetalangen plockats upp på waivers av Montréal Canadiens. Nu ställs han mot sin gamla klubb direkt.

Colin White har sökt efter sin identitet som NHL-spelare efter att ha blivit utköpt från sitt kontrakt med Ottawa Senators 2022. Efter en misslyckad sejour med Pittsburgh Penguins får 27-åringen en ny NHL-chans av Montreal Canadiens.

På torsdagen plockade de upp den amerikanske centern på waivers. Detta efter att ha gjort elva poänglösa matcher för Penguins den här säsongen.

Enligt Sportnets Eric Engels kommer han att debutera för Canadiens i nattens match – mot sin tidigare klubb.

.@CanadiensMTL confirm Colin White will play his first game with them tonight against the team he was just waived by in Pittsburgh