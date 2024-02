ANNONS

Timrå hade det redan tufft med skador inför kvällens match mot HV71.

Då klev också stjärnan Jonathan Dahlén av samtidigt som även Tim Erixon och Emil Pettersson fick smällar under matchen men kunde fortsätta spela.

– Det finns någon bedövning att ta ibland, säger Karlsson till hockeysverige.se.

Den senaste tiden har Timrå IK haft minst sagt otur med skador. I torsdagens bortamatch mot HV71 saknades tre backar då Axel Rindell, Per Svensson och Joonas Lyytinen alla var borta. Forwarden Erik Andersson fick då i stället vikariera på blålinjen för att Timrå skulle få ihop en fullständig backbesättning.

Oturen fortsatte för Timrå då Jonathan Dahlén klev av redan i första perioden av kvällens match efter en tackling av Tommi Tikka. Stjärnforwarden var i smärtor och gled långsamt ut till båset och försvann snabbt till omklädningsrummet och spelade inte mer i matchen.

Dahlén dök upp på pressläktaren i Husqvarna Garden under den andra perioden men ville inte uttala sig om skadan. I matchens slutskede gick Timrå ut på sina sociala medier och meddelade att Dahlén ”mår bra” efter smällen.

Timråtränaren Anders “Ante” Karlsson ger sedan också lugnande besked om stjärnans status.

– Jag är inte helt påläst men jag tror att det ska se ganska bra ut. Det är läkaren som bestämmer men det kändes okej i varje fall, säger han.

Beskedet om skadade spelarna: “Förhoppningsfull”

Timrå har som sagt haft bekymmer med skador under stora delar av säsongen och i matchen mot HV så hade även Emil Pettersson och Tim Erixon ont och stod över ett par byten under den andra perioden. Erixon klev ut i omklädningsrummet en sväng innan han återvände till spel medan Pettersson satt i båset under perioden sista minuter men var sedan tillbaka i spel till den tredje.

– Det finns någon bedövning att ta ibland. Men jag har inte pratat med läkaren än så jag kan inte riktigt svara på det, säger “Ante” Karlsson.

Kring Per Svensson är det sagt att han missar resten av grundserien innan han troligtvis kan vara tillbaka i spel till slutspelet. Axel Rindell fick en hjärnskakning efter smällen som han fick i förra veckans derbymatch mot MoDo medan Joonas Lyytinen har fått ett bakslag på sin tidigare skada.

Finns det något att säga kring när Rindell och Lyytinen kan vara tillbaka i spel?

– Nej, jag törs inte säga för mycket. Jag hoppas… Det finns ju specialskydd och grejer. Man får pröva sig fram lite och se vad som känns bra. Jag är förhoppningsfull att de kan vara tillbaka snart i varje fall men vi får se.

Timrå vann matchen mot HV71 med 3-2 och befäster därmed sin topp sex-plats i tabellen då de nu ligger fyra poäng före sjuan Luleå.

