Ingenting går Arizona Coyotes väg just nu. Under måndagskvällen, svensk tid, inkasserade laget sin tionde raka förlust via 3–6 hemma mot Edmonton.

– Vi skulle göra mer eller mindre vad som helst för en seger just nu, säger forwarden Nick Bjugstad till AZ Central.

Arizona Coyotes har varit ett av NHL:s sämsta lag sedan årsskiftet. Under måndagskvällen, svensk tid, inkasserade laget sin tionde raka förlust när Edmonton Oilers fick hemmalaget på fall med 6–3.

Laget har därmed tangerat klubbens längsta förlustsvit under en och samma säsong.

– Det är jobbigt i omklädningsrummet just nu. Vi måste hitta en lösning, för detta börjar vara väldigt frustrerande. Vi skulle göra mer eller mindre vad som helst för en seger just nu, säger forwarden Nick Bjugstad till AZ Central.

Tappade ledningen

Coyotes hade en 3–2-ledning inför den sista perioden, innan laget kollapsade och släppte in fyra raka mål i slutakten.

– Vi gjorde många bra saker i matchen. Vi ställdes mot ett topplag mitt i en tuff del av vårt spelschema där vi bryter ihop under fem minuter och kan sedan inte stoppa blödningen, säger tränaren André Tourigny.

Sitter säkert: “Löjlig fråga”

Den svaga formen har fått se Coyotes ramla allt längre bort från slutspelsplatserna i den västra konferensen, där man i skrivande stund har tio poäng upp till St. Louis Blues på den sista wild card-platsen i den västra konferensen. Trots den senaste tidens motgångar sitter huvudtränaren André Tourigny säker på sin post som huvudtränare.

– Självklart. Löjlig fråga. Jag tänker inte ens svara på det mer än så, säger general managern Bill Armstrong till PHNX Sports.

Arizona Coyotes – Edmonton Oilers 3–6 (1–2, 2–0, 0–4)

Arizona: Nick Bjugstad 2 (12), Clayton Keller (22).

Edmonton: Evander Kane 2 (21), Leon Draisaitl (27), Mattias Janmark (2), Evander Kane (20), Zach Hyman (33), Warren Foegele (11).

