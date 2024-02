ANNONS

Pelle Prestberg kunde först inte se sig själv stå på en tränarbänk.

Nu njuter den tidigare skarpskytten av tillvaron i Färjestadsbåset – och inspireras bara mer och mer för varje dag som går.

– Jag är väldigt glad att jag tackade ja och kommer nog försöka hålla på med det här så länge jag kan, säger Prestberg till hockeysverige.se.

Tegera Arena. Match mellan Leksand och Färjestad. Två klubbar som har betytt mycket Pelle Prestberg. Svensk mästare med Karlstadsklubben och avancemang till SHL med Leksand. Nu är han åter i hallen. Trots att han varit det vid ett antal tillfällen innan är det fortfarande speciella känslor för honom att komma dit.

– Det är väldigt många som kommer fram, hälsar och det är väldigt familjärt. Både jag och min familj trivdes väldigt bra här så det är såklart speciellt att komma hit och coacha, säger Pelle Prestberg då hockeysverige.se träffar honom för en intervju efter att hans Färjestad just besegrat Leksand med 4–1.

Vad är ditt starkaste minne från Leksand som spelare?

– Det är svårt att säga något annat än då vi gick upp.

Pelle Prestberg i Leksandströjan. Foto: Jessica Ström

Speciell relation med Leksand och Frölunda

Med tanke på det minnet, går det att jämföra SM-guld med Färjestad med att avancera upp till SHL med Leksand?

– Jag tycker det är svårt att jämföra olika saker på det sättet. Var grej har sin sak, sin glädje och sin resa. Svaret är att det inte går att jämföra.

– Det går inte heller att rangordna utan det är fantastiska grejer på sina sätt. Till exempel resorna hela vägen fram till att man vinner SM-guld eller går upp. Det är själva resorna jag kommer ihåg mest.

Rent yrkesmässigt, hur är det som före detta Leksandsspelare att ställa sig i båset Tegera Arena som coach för Färjestad?

– Klart att det speciellt. Jag var kapten och hade en jättefin tid här under några år. Nu är jag i Färjestads bås och gör allt för att vi ska vinna, så det där är ingenting jag tänker på då jag står i båset.

– Givetvis tittar jag på klacken ibland och får lite ”flashbacks”, men under matcherna tänker jag inte alls på det.

Det finns några arenor som fortfarande betyder lite extra för Pelle Prestberg att komma till.

– Karlstad är alltid hemma och speciellt såklart. Jag har också en speciell relation med Leksand och Frölunda där jag har spelat samtidigt som jag känner mycket folk runtomkring både här i Leksand och Göteborg.

Pelle Prestberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hade inga planer på att bli coach

Färjestadstränaren hade från början inte några tankar alls på att bli coach utan jobbade först inom Färjestad med att utveckla unga spelare.

– Jag hade över huvud taget inte en tanke på att bli assisterande. Jag gillade verkligen att vara skillstränare.

– Sedan fick jag den här möjligheten av Peter Jakobsson. Han frågade mig lite snabbt en eftermiddag och det var inte så mycket att fundera på utan jag hoppade på direkt.

– Jag trodde inte att det skulle vara så roligt som det är. Det blir roligare och roligare för varje säsong och dag som går, hur jag på olika sätt kan vara med och hjälpa både yngre och etablerade spelare att bli bättre. Samtidigt får jag fortfarande hålla på med lite ”skills” efter träningarna.

– Det är mycket jobb och blir inte så mycket fritid, men är verkligen otroligt roligt. Jag är väldigt glad att jag tackade ja och kommer nog försöka hålla på med det här så länge jag kan.

Du snöar gärna in på detaljer, vad är det som triggar i gång i dig kring sådana bitar?

– När du är på den här nivån kan de flesta spelarna stora grejerna. Klart att man ska vara med och påverka dom också, men smådetaljerna är det inte alla som tänker på.

– En del har varken hört eller tänkt på en del av detaljerna förut. Det är också vad som gör det roligt i matcherna. Jag coachar forwards, kollar vilka som kommer in i andra laget och ser till vilken strategi vi har i just den matchen. Coachningen i sig är väldigt rolig. Man blir väldigt inne i matcherna när man coachar på det viset, vilket är häftigt.

Pelle Prestberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

"När tillfälle ges är det inte så att jag säger nej"

Pelle Prestberg håller, i alla fall till synes, en ganska låg profil medial, men det är ingen speciell strategi eller tanke bakom just det.

– Tomas (Mitell) tar det mesta, så är det.

Är det skönt?

– Både ja och nej. När tillfälle ges är det inte så att jag säger nej. Det är mer att vi har den rollfördelningen.

Kan du se dig själv som head coach framöver?

– (Skratt) Jag såg mig aldrig som en assisterande innan jag hoppade på det, så jag ska aldrig säga aldrig.

– Just nu trivs jag otroligt bra tillsammans med Tomas (Mitell), Thomas (Rhodin) och ”Masken” (Maciej Szwoch), så jag är glad om jag får hålla på med det, avslutar Pelle Prestberg med ett leende.

