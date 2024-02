Michael Rasmussen valdes som nia i NHL-draften 2017.

De senaste åren har han blivit en nyttig spelare för Detroit Red Wings – och nu skriver han ett nytt fyraårskontrakt med klubben.

2017 var en häftig draft där spelare som Elias Pettersson, Cale Makar, Miro Heiskanen och Lias Andersson valdes topp tio. En annan spelare som också gick topp tio i NHL-draften 2017 var Michael Rasmussen då han valdes som nia av Detroit Red Wings. Rasmussen valdes då som fjärde spelare i årskullen 1999 där endast Nico Hischier, Miro Heiskanen och Cody Glass valdes före bland 99:orna.

Den storväxte centern har tagit en ordinarie NHL-plats de senaste åren och den här säsongen går han nu mot sin bästa säsong i karriären. Han har gjort 23 poäng på 55 matcher och trendar därmed mot 34 poäng, hans tidigare personbästa är 29 poäng från förra säsongen.

24-åringen belönas nu av Detroit då han skriver ett nytt fyraårskontrakt värt 3,2 miljoner dollar (cirka 33,2 miljoner kronor) per säsong för ett totalt värde på 12,8 miljoner dollar (cirka 132,7 miljoner kronor).

The #RedWings today signed forward Michael Rasmussen to a four-year contract extension with an AAV of $3.2 million. pic.twitter.com/RKz5nO2bao