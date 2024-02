Skellefteå jagar Europatriumf i CHL-finalen mot Genève-Servette i Schweiz.

Då fick Skellefteå en mardrömsstart eftersom Genève tog ledningen med 3-1 efter den första perioden vilket även är ställningen efter två perioders spel.

Under tisdagskvällen avgöras Champions Hockey League och en ny mästare ska koras då Genève-Servette och Skellefteå AIK möts i CHL-finalen nere i Schweiz.

Det blev en intensiv start på matchen men inga direkta målchanser under de första minuterna. Genèves svenske backstjärna Theodor Lennström kom till ett skottläge men det blockerades av en Skellefteåspelare och det var den bästa målchansen under matchens första fem minuter.

Genève var också lite hetare och skapade tryck ner mot Linus Söderström i Skellefteås mål och till slut fick svenskarna även ge vika. Hemmalaget tar nämligen ledningen efter fem och en halv minuts spel då Eliot Berthon var fri mot Söderström och lade in pucken i mål. Målburen gick dock ur sin position i samband med målet men målet godkändes då Söderström knuffade undan målet precis när Berthon skulle lägga in pucken.

Tidig fördel för Genève-Servette alltså.

🎯 What a goal from Eliot Berthon!😍 #championsgobeyond #chlfinal #chlfinal2024 pic.twitter.com/YJHT8YdRKD

Strax efter målet fick hemmalaget också chansen i powerplay men det ledde till ett fint läge för Skellefteå. Oscar Lindberg kom i ett fritt läge och sköt ett skott som räddades av målvakten Jussi Olkinuora.

Genève hade dominerat matchstarten men från ingenstans lyckades sedan Skellefteå kvittera då lettländaren Martins Dzierkals stack upp och sköt ett oväntat skott som ställde Olkinuora för 1-1 efter knappt tolv minuters spel.

🎯 Now that is what I call a shot! Well done Martins Dzierkals!🔥#championsgobeyond #chlfinal #chlfinal2024 pic.twitter.com/v9CRRx1R56