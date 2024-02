ANNONS

Kasimir Kaskisuo har imponerat under sin tid på try out med Laval Rocket i AHL. Nu belönas målvakten med kontrakt säsongen ut.

AHL-laget Laval Rocket är nöjda med det de har sett av Kasimir Kaskisuo under hans tid på try out med laget. Nu meddelar klubben via ett inlägg på X, tidigare känt som Twitter, att målvakten därför belönas med kontrakt resten av säsongen.

AHL-kontraktet är ett envägskontrakt som sträcker sig över säsongen 2023/24.

Den 30-årige finske burväktaren har tidigare spelat två säsonger för Leksands IF i SHL, senast säsongen 2022/23.

Den här säsongen har Kasimir Kaskisuo hittills spelat sju matcher för Laval Rocket. På de matcherna har han fem vinster och en räddningsprocent på 92,3%.

