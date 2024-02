ANNONS

Djurgården har hittat sin backvärvning på deadline day.

Kalle Loponen lämnar Västerås för att flytta till huvudstaden.

– Tränarteamet har en samlad bild av vad han är för typ av spelare och vad han förväntas bidra med, säger K-G Stoppel på hemsidan.

Skellefteås Anton Olsson valde AIK över Djurgården och därmed har jakten på en back fortsatt för stockholmarna. Detta i och med en skada på Alexander Ytterell. Nu är värvningen klar.

Kalle Loponen som anslöt till Västerås inför denna säsong köps ut och ansluter direkt till Djurgården. Precis som Expressen tidigare rapporterat.

– Det känns skönt att ha gått i mål med Kalle. Vi får in en högerfattad och skridskostark back som vi ser kommer att passa väl in i gruppen samt i vårt sätt att spela, säger Djurgårdens sportchef K-G Stoppel på hemsidan och fortsätter:

– Främst fokus har för oss legat på att få in en back, mycket sett till de skador som vi har. Det har varit utmanande med få lediga backar på marknaden. Det har snarare handlat om att hitta en klubb villig att släppa ifrån sig.

Hittills denna säsong har Kalle Loponen stått för sex poäng (2+4) på 37 matcher i Hockeyallsvenskan.

TV: Det bästa från tvillingarna Sedins NHL-karriärer