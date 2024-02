Ryssland och Vitryssland har varit avstängda av IIHF sedan invasionskriget i Ukraina. Under måndagen kom det väntade beslutet att nationerna inte heller får delta i ishockey-VM 2025.

Sedan invasionskriget i Ukraina har Ryssland och Vitryssland blivit utfrysta av idrottsvärlden där ishockeyn inte har varit något undantag. Ända sedan kriget började våren 2022 har man varit portade från all internationell ishockey.

Något som nu kommer hålla i sig.

Under måndagen meddelade IIHF att Ryssland och Vitryssland inte kommer att tillåtas delta i ishockey-VM 2025. Det förlänger alltså det nuvarande förbudet med ett år. Årets VM blir det tredje i rad på herrsidan som man nu missar.

Russia and Belarus will not participate in the 2024/2025 IIHF championship season.



More at https://t.co/ldDBa42X8a ⤵️https://t.co/vsaodHXpNV pic.twitter.com/pzXBsK9cEs