Målvakten Alex D'Orio lämnar nu Östersund, det meddelar klubben via sin hemsida. Parterna har i samråd kommit överens om att bryta kontraktet.

Östersunds IK och målvakten Alex D'Orio har valt att bryta kontraket med varandra, meddelar klubben i ett pressmeddelande.

Den 24-årige kanadensaren har haft svårt att få speltid sedan klubben värvade in Andreas Ljunggren från Mora IK. D'Orio var även utlånad till IF Björklöven under en period för att få mer speltid.

“Vi vill tacka Alex för hans tid och insatser här och önska honom all lycka till framöver”, skriver klubben i pressmeddelandet.

Alex D'Orio har stått tio matcher för Östersund den här säsongen och haft en räddningsprocent på 87,8%.

