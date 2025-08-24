Experterna på NHL Network har rankat de bästa NHL-spelarna som är födda på 2000-talet.

Då tar flera svenskar plats – och Rasmus Dahlin rankas som etta.

Rasmus Dahlin – den bästa spelaren i NHL som är född på 2000-talet. Foto: Alamy

Efter att ha draftats som etta i NHL-draften 2018 har Rasmus Dahlin utvecklats positivt varje säsong. De senaste åren har han då etablerat sig som en toppback i NHL. Sedan förra året är han också lagkapten för Buffalo Sabres.

När NHL Network nu rankar de bästa spelarna i NHL som är födda på 2000-talet blir det ytterligare ett bevis för hur högt ansedd Dahlin är i Nordamerika. Dahlin tar nämligen plats som etta på rankingen där experterna hyllar 25-åringen för hans spel i Buffalo.

Rasmus Dahlin har totalt spelat 509 matcher och gjort 360 poäng på sju säsonger hittills i sin NHL-karriär.

Rasmus Dahlin, Lucas Raymond och Leo Carlsson är med på rankingen

Dahlin är dock inte den enda svensken att ta plats på NHL Networks ranking. Även Lucas Raymond, stjärna i Detroit Red Wings, och Anaheim Ducks unga stjärnskott Leo Carlsson är med längre ner på listan.

Raymond rankas som elva efter att ha vunnit Detroits interna poängliga och gjort 80 poäng på 82 matcher förra säsongen. Leo Carlsson tar dock plats som 20:e spelare sedan han gjorde 45 poäng på 76 matcher i fjol, under sin andra säsong i NHL.

De 25 bästa spelarna i NHL som är födda på 2000-talet

25. Matthew Knies, Toronto Maple Leafs

24. Kirill Martjenko, Columbus Blue Jackets

23. Matvej Mitjkov, Philadelphia Flyers

22. Noah Dobson, Montréal Canadiens

21. Dustin Wolf, Calgary Flames

20. Leo Carlsson, Anaheim Ducks

19. Quinton Byfield, Los Angeles Kings

18. Luke Hughes, New Jersey Devils

17. Moritz Seider, Detroit Red Wings

16. Brock Faber, Minnesota Wild

15. Seth Jarvis, Carolina Hurricanes

14. Lane Hutson, Montréal Canadiens

13. Logan Cooley, Utah Mammoth

12. Cole Caufield, Montréal Canadiens

11. Lucas Raymond, Detroit Red Wings

10. Matt Boldy, Minnesota Wild

9. Adam Fantilli, Columbus Blue Jackets

8. Connor Bedard, Chicago Blackhawks

7. Wyatt Johnston, Dallas Stars

6. Thomas Harley, Dallas Stars

5. Macklin Celebrini, San Jose Sharks

4. Jake Sanderson, Ottawa Senators

3. Tim Stützle, Ottawa Senators

2. Jack Hughes, New Jersey Devils

1. Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects