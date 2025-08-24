Rasmus Dahlin hyllas – rankas som NHL:s bästa U25-spelare
Experterna på NHL Network har rankat de bästa NHL-spelarna som är födda på 2000-talet.
Då tar flera svenskar plats – och Rasmus Dahlin rankas som etta.
Efter att ha draftats som etta i NHL-draften 2018 har Rasmus Dahlin utvecklats positivt varje säsong. De senaste åren har han då etablerat sig som en toppback i NHL. Sedan förra året är han också lagkapten för Buffalo Sabres.
När NHL Network nu rankar de bästa spelarna i NHL som är födda på 2000-talet blir det ytterligare ett bevis för hur högt ansedd Dahlin är i Nordamerika. Dahlin tar nämligen plats som etta på rankingen där experterna hyllar 25-åringen för hans spel i Buffalo.
Rasmus Dahlin har totalt spelat 509 matcher och gjort 360 poäng på sju säsonger hittills i sin NHL-karriär.
Rasmus Dahlin, Lucas Raymond och Leo Carlsson är med på rankingen
Dahlin är dock inte den enda svensken att ta plats på NHL Networks ranking. Även Lucas Raymond, stjärna i Detroit Red Wings, och Anaheim Ducks unga stjärnskott Leo Carlsson är med längre ner på listan.
Raymond rankas som elva efter att ha vunnit Detroits interna poängliga och gjort 80 poäng på 82 matcher förra säsongen. Leo Carlsson tar dock plats som 20:e spelare sedan han gjorde 45 poäng på 76 matcher i fjol, under sin andra säsong i NHL.
De 25 bästa spelarna i NHL som är födda på 2000-talet
25. Matthew Knies, Toronto Maple Leafs
24. Kirill Martjenko, Columbus Blue Jackets
23. Matvej Mitjkov, Philadelphia Flyers
22. Noah Dobson, Montréal Canadiens
21. Dustin Wolf, Calgary Flames
20. Leo Carlsson, Anaheim Ducks
19. Quinton Byfield, Los Angeles Kings
18. Luke Hughes, New Jersey Devils
17. Moritz Seider, Detroit Red Wings
16. Brock Faber, Minnesota Wild
15. Seth Jarvis, Carolina Hurricanes
14. Lane Hutson, Montréal Canadiens
13. Logan Cooley, Utah Mammoth
12. Cole Caufield, Montréal Canadiens
11. Lucas Raymond, Detroit Red Wings
10. Matt Boldy, Minnesota Wild
9. Adam Fantilli, Columbus Blue Jackets
8. Connor Bedard, Chicago Blackhawks
7. Wyatt Johnston, Dallas Stars
6. Thomas Harley, Dallas Stars
5. Macklin Celebrini, San Jose Sharks
4. Jake Sanderson, Ottawa Senators
3. Tim Stützle, Ottawa Senators
2. Jack Hughes, New Jersey Devils
1. Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres
Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects
