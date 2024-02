ANNONS

Två mål och utsedd till isens bästa spelare.

Ja, det blev minst sagt en drömdebut för Elias Lindholm i Vancouver Canucks.

– Jag försökte bara spela mitt spel, säger 29-åringen till NHL.com efter 3–2-segern mot Carolina.

Efter en längre tid av spekulationer smällde det till. Strax innan All Star-uppehållet trejdade Calgary Flames bort Elias Lindholm till Vancouver Canucks. Plötsligt fanns det ytterligare en svensk stjärna i klubben.

I introducerade Elias Lindholm sig själv för sina nya fans. Och som han gjorde det. Han klev rakt in i en andrakedja tillsammans med landsmannen Elias Pettersson och levererade, men det var i powerplay som utdelning kom.

– Det är alltid skönt att göra mål och hjälpa laget. Jag är glad över att vara här och vara en del av det här laget. Det har varit mycket ny information, mycket nytt i mitt huvud, men jag försökte bara spela mitt spel, jobba hårt och hålla det enkelt, säger Elias Lindholm till NHL.com.

Dryga 17 minuter in i första perioden satte han 1–1 i bortamötet med tidigare klubben, Carolina Hurricanes och fick jubla för första gången. 16.30 in i den andra perioden var det sedan dags igen. Även den gången placerade han sig framför målvakten Pyotr Kochetkov och styrde in pucken i nät efter skott från Quinn Hughes. Plötsligt hade han vänt matchen med två raka mål.

– Det var lite tur. Jag har inte haft så många mål på styrningar i år. Jag tror det var en turträff ärligt talat. Hughes rör på sig bra där uppe och har ett bra skott, säger Lindholm ödmjukt.

Hyllas av lagkamraten: “Sånt händer inte bara”

Hughes öste däremot beröm över sin nye lagkamrat.

– Skjuter jag 50 puckar så kommer han styra 49 av dem. Jag vet att han är en väldigt skicklig och talangfull spelare. Han gjorde 42 mål för två år sedan, sånt händer inte bara. Han är en riktigt, riktigt bra spelare. Han kommer nå stor framgång här, säger backstjärnan till NHL.com.

Carolina kvitterade i den andra perioden, men i tredje säkrade J.T Miller segern med 3–2 för Vancouver.