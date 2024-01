ANNONS

Zach Parise är tillbaka i NHL.

Under natten till lördag, svensk tid, skrev veteranen på ett ettårskontrakt med Colorado Avalanche.

Colorado Avalanche stärker upp sin forwardssida ytterligare.

Via sin hemsida meddelade topplaget under natten till lördag att den 39-årige forwarden Zach Parise skrivit på ett kontrakt med klubben som sträcker sig säsongen ut.

Enligt CapFriendly har Parises kontrakt en lönetaksträff på 825 000 dollar.

– Vi är glada att kunna addera Zach till vår grupp. Under hans imponerande NHL-karriär har Zach alltid haft en hög tävlingsnivå och varit en forward som är svår att spela mot. Vi ser framemot att addera hans rutin till vårt omklädningsrum, säger general managern Chris MacFarland till Colorados hemsida.

Bruins och Islanders var intresserade

Enligt The Athletic ska även hans tidigare klubb New York Islanders samt Boston Bruins funnits med bland intressenterna till veteranen.

Zach Parise har gått klubblös sedan hans kontrakt med Islanders löpte ut i somras, men har hållit igång med träningen på egen hand hand hemma i Minnesota i förhoppningen att förlänga sin NHL-karriär med ytterligare en säsong.

39-åringen har under sin karriär samlat på sig totalt 879 poäng (429+450) på 1 224 NHL-matcher. Förutom New York Islanders har Parise även representerat Minnesota Wild och New Jersey Devils under sin karriär.

Colorado toppar Central Division och ligger på en tredjeplats i NHL:s totala tabell den här säsongen med 67 poäng på 49 matcher.

