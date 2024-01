ANNONS

Deadline för övergångar kommer närmre och MoDo letar fortfarande efter en ersättare till Mikael Ruohomaa. TV4:s expert Johan Tornberg föreslår en viss stjärna i Västerås.

– Där kan det hända grejer, säger Tornberg i studion under lördagen.

Ett Mikael Ruohomaa-format hål finns fortsatt kvar i MoDo. Samtidigt som man kämpar på nedre delen av SHL-tabellen letar sportchefen Henrik Gradin efter en ersättare innan deadline 15 februari.

Ett namn som har diskuterats på olika håll är Västerås stjärna, Konstantin Komarek. Ett namn som snappades upp av TV4:s Johan Tornberg efter ett avsnitt av podcasten “Rinkside” - och fick honom att komma med en uppmaning under lördagens SHL-omgång.

– Västerås kommer inte gå till något slutspel. Jag tycker att Konstantin Komarek har en uppsida. Han har spelat SHL, han har exakt den profilen, kan spela både forward och center. Hör av er till Västerås, där kan det hända grejer, säger Tornberg i studion.

Gradins uppdatering: “Väldigt kallt just nu”

Strax innan hade Gradin själv fått ge en uppdatering om läget inför dessa sista dagar.

– Det är väldigt kallt just nu, men det är klart vi söker hela tiden. Några namn dyker upp, men just nu är det ganska skralt. Vi kommer inte plocka in någon för plockandets skull, säger han i TV4 och fortsätter om beslutet att bryta med Ruohomaa:

– Det funkade inte riktigt med den rollen som vi hade tänkt för honom. Vi kände någonstans att ska vi få lös kapital till något nytt så var det den vägen. Vi söker en forward/center.

Den nu 31-årige Komarek har tidigare gjort över 300 matcher i SHL i bland annat Luleå och Malmö. Till denna säsong blev det spel i Västerås. Där har han nu stått för 37 poäng på 32 matcher hittills i Hockeyallsvenskans grundserie.

TV: Spelarna som kan byta klubb innan deadline