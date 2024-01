ANNONS

Brendan Gallagher delade ut en armbågstackling i huvudet på Adam Pelech. Nu stängs Montréal-forwarden av i fem matcher – samtidigt som han tvingas avstå 1,7 miljoner kronor i lön.

Under natten till fredag, svensk tid, delade Brendan Gallagher ut en armbågstackling i huvudet på New York Islanders back Adam Pelech. Under gårdagen tittade NHL Player Safety på incidenten och valde under sena fredagskvällen att stänga av Gallagher.

Straffet? Fem matchers avstängning – samtidigt som han tvingas avstå 1,7 miljoner kronor i lön.

Tidigare lagkamraten: “Hör inte hemma i hockeyn”

Ett lindrigt straff, enligt tidigare lagkamraten P.K. Subban.

– De är snälla mot honom. Det hör inte hemma i hockeyn. Varje gång man ser en spelare lyft upp armbågen från kroppen i samband med en tackling är det ett recept på att något ska gå illa, säger P.K. Subban i NHL on ESPN.

Pelech har tidigare en historia av smällar mot huvudet.

– Man vet aldrig hur någon kommer att kunna återhämta sig från en huvudskada och Pelech har en historia. Vi har sett vad som hänt med Sidney Crosby tidigare, då han var borta i ett och ett halvt år. Vi vill inte se detta i hockeyn, säger Subban.

Detta är första gången i sin tolvåriga NHL-karriär som Brendan Gallagher stängs av. Montréal-forwarden tjänar den här säsongen 83 miljoner kronor.

"Det är bara smutsigt" 😬



Brendan Gallagher fick matchstraff efter den här tacklingen👀 pic.twitter.com/nGLG3nChJg — Viaplay Hockey (@ViaplayHockeySE) January 26, 2024

TV: NHL:s bästa tränare 2023/24