Ifjol vann Emil Johansson mästerskapsguld med Red Bull München. Nu uppger Smålandsposten att han är klar för en återkomst till klubben.

Emil Johansson lämnade under slutet av förra säsongen Vasa Sport för spel i för Red Bull München. Då var han med och tog hem ett guld med den tyska giganten.

Till den här säsongen återvände han till Finland, för spel med TPS, men han lämnar nu den klubben. TPS har under onsdagen bekräftat att Johansson fortsätter karriären på annat håll, efter att han producerat 1+5 på 23 matcher i Liiga under säsongen.

Enligt Smålandsposten blir det en återkomst till just för Red Bull München, som just nu ligger fyra i den tyska ligan.Mästarklubben har just nu Adam Almquist skadad de närmaste fyra till sex veckorna med en underkroppsskada, och breddar nu backsidan.

Emil Johansson har spelat SHL-hockey med HV71 och Djurgården.

