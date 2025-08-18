Salmings tidigare lagkamrat död i ALS

2022 gick Börje Salming bort i ALS.

Nu har hans tidigare lagkamrat Mark Kirton gått bort i samma sjukdom vid 67 års ålder.

Mark Kirton (infälld) var lagkamrat med Börje Salming i Toronto.

Foto: Bildbyrån & Skärmdump/X

NHL meddelar via sin hemsida att den tidigare NHL-spelaren Mark Kirton har gått bort vid 67 års ålder.

Kirton har under en längre tid kämpat mot nervsjukdomen ALS, samma sjukdom som hans tidigare lagkamrat Börje Salming gick bort i november 2022.

Mark Kirton diagnostiserades med ALS 2018 och har sedan han fick sjukdomen arbetat för att öka medvetenheten om sjukdomen. Tillsammans med NHL-klubbar har han under de senaste åren samlat in pengar till forskning kring ALS.

Var lagkamrat med Salming i Toronto

Under sin NHL-karriär spelade Kirton 266 NHL-matcher för Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings och Vancouver Canucks. Under delar av säsongerna 1979/90 och 1980/81 var Kirton lagkamrat med Börje Salming i Toronto, innan han trejdades till Detroit Red Wings i utbyte mot Jim Rutherford som efter sin spelarkarriär blivit en framgångsrik general manager och klubbpresident i NHL med tre Stanley Cup-titlar på meritlistan.

Förutom Kirton och Salming har sedan tidigare även Calgarys assisterande general manager Chris Snow (september 2023) och Ottawas tidigare assisterande tränare Bob Jones (juli 2024) gått bort i ALS de senaste åren.