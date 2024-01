ANNONS

Tidigare under tisdagen stod det klart att Markus Lauridsen skulle lämna Malmö. Nu är den danske backen klar för spel i det tyska bottenlaget Frankfurt.

Frankfurt meddelar via sin hemsida att Markus Lauridsen tecknat ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2024/25.

– Markus ingick i våra planer inför nästa säsong, men desto bättre att han kommer till oss redan nu, säger sportchefen Franz-David Fritzmeier till sajten.

Markus Lauridsen lämnade tidigare under tisdagen Malmö efter tre och en halv säsong i klubben. Den danske landslagsbacken har även spelat SHL-hockey med Leksand och HV71 tidigare under sin karriär. Detta blir hans andra sejour i Tyskland, då han under säsongen 2017/18 spelade i München och blev tysk mästare.

Många SHL-bekantingar i laget

I Löwen Frankfurt blir den 32-årige backen lagkamrat med en hel del SHL-bekantingar. Dels i form av svenske backen Maksim Matushkin, men i laget återfinns också spelare som Joe Cannata, Julius Hudacek, Dominik Bokk, Ville Lajunen och Cameron Brace som alla har ett förflutet i SHL.

Löwen Frankfurt ligger i skrivande stund på en tolfteplats i DEL-tabellen med fem poäng ned till jumboplacerade Iserlohn.

