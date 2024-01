ANNONS

Det blir inget sagoslut för Juniorkronorna på hemma-JVM i Göteborg.

Sverige förlorar JVM-finalen mot USA med 6-2 och får nöja sig med ett nytt silver.

Sverige hade tagit sig till sin första final på Junior-VM sedan 2018 och hade chansen att ta första guldet sedan 2012 – men så blir det inte.

Inför kvällens final hade Juniorkronorna tagit blott två guld och hela elva silver. Nu blev det ett tolfte silver i stället för ett tredje guld.

USA tar nämligen revansch för förlusten i finalen på U18-VM 2022 och vinner med 6-2 i Göteborg för att säkra JVM-guldet. För Sverige blir det alltså ytterligare ett snöpligt silver på hemmaplan.

USA tog ledningen trots stark start av Sverige

Juniorkronorna fick en bra start på första perioden av JVM-finalen och satte press ner mot det amerikanska målet men utan att få in pucken. I stället var det USA som tog ledningen vid en avvaktande svensk utvisning. Amerikanerna tog ut målvakten för att spela sex-mot-fem i väntan på utvisningen och kunde då ta ledningen efter att Will Smith slagit en skottpassning och Gabe Perreault styrt in 1-0 till USA.

Sverige var därmed i underläge efter 20 spelade minuter.

I den andra perioden fick dock de blågula en drömstart då Otto Stenberg höll sig framme och styrde in ett skott från Mattias Hävelid och 1-1 var ett faktum.

Sverige lyfte sig tillfället efter målet men USA fortsatte att hota i spelvändningar och Juniorkronorna slarvade och släppte till frilägen bakåt.

USA drog ifrån efter dubbla mål av Isaac Howard

Till slut gav det också utdelning för USA då Isaac Howard kom fri efter ett felaktigt svenskt byte där Juniorkronorna bara hade fyra utespelare på isen. Howard var då kylig och lade in pucken mellan benen på svenske målvakten Hugo Hävelid.

Samme Howard höll sig sedan framme och sköt 3-1 till USA och Sverige var då i gungning då amerikanerna hade anbud på fler mål. Sverige ville också ha powerplay efter en tuff tackling från USA:s lagkapten Rutger McGroarty på Felix Unger Sörum men det blev ingen utvisning.

Precis i slutminuten av andra perioden fick dock Sverige spela powerplay och då kom även en livsviktig reducering då stjärnan Jonathan Lekkerimäki pangade in 3-2 bakom USA:s målvakt Trey Augustine med bara fem sekunder kvar och Sverige fick kontakt inför den avgörande tredje perioden.

Nytt silver för Juniorkronorna

I stället för en svensk jakt på kvittering fick i stället USA en drömstart på tredje perioden då backen Zeev Buium sköt 4-2 efter bara 79 sekunders spel. Sverige var då rejält illa ute och behövde få till en rejäl forcering för att hålla gulddrömmen vid liv.

Det var dock tufft för Sverige när USA fick spela fyra minuters powerplay efter en hög klubba av Noah Östlund mitt i jakten på en reducering.

USA punkterade sedan matchen med ett 5-2-mål av Ryan Leonard med fyra minuter kvar att spela och sedan dog matchen definitivt då lagkaptenen Rutger McGroarty gjorde 6-2 i tom kasse.

Storfavoriten på förhand USA pallar därmed för trycket och tar sitt sjätte JVM-guld i historien och går förbi Finland för att nu vara den tredje mest framgångsrika U20-nationen bakom överlägsna ettan Kanada samt tvåan Sovjetunionen/Ryssland. Sverige har alltjämt näst flest silver med tolv bakom Sovjet/Ryssland som har 13 silvermedaljer genom åren.

USA – Sverige 6–2 (1-0,2-2,3-0)

USA: Isaac Howard 2, Gabe Perreault, Zeev Buium, Ryan Leonard, Rutger McGroarty.

Sverige: Otto Stenberg, Jonathan Lekkerimäki.

