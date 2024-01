LIVE

Juniorkronorna får en mardrömsstart på tredje perioden.

USA utökar till 4-2 och har nu en hand på pokalen.

I kväll avgörs Junior-VM i Göteborg då Sverige ställs mot USA i en glödhet JVM-final.

Juniorkronorna började intensivt och satte tryck ner mot USA:s mål där stjärnduon Lekkerimäki och Östlund skapade en bra målchans redan efter fyra minuter. Bara ett par minuter senare fick förstakedjan ett nytt jätteläge då Östlund fick öppet mål men kunde inte lägga in pucken då han hade ryggen mot målet.

Efter drygt sju minuter fick Sverige spela powerplay efter en hög klubba. Det blev inga mål i PP-spelet även om de blågula lyckades skapa ett par heta lägen.

USA växte sedan in i matchen och sköt en hel del skott mot svenske målvakten Hugo Hävelid utan att komma till några klara eller stora målchanser. Efter drygt 15 minuters spel fick amerikanerna sitt bästa läge via ett friläge men Hävelid hängde med och stoppade pucken då också.

I slutet av perioden drog Sverige på sig en avvaktande utvisning och USA tog ut målvakten för att spela sex-mot-fem. Då kom också målet. Will Smith lade en skottpassning mot mål och där dock Gabe Perreault upp och styrde in pucken bakom Hävelid för 1-0 till USA i finalen.

USA fortsatte sedan spela fint och hade lägen att göra ett andra mål men 1-0 stod sig perioden ut. Skotten var 10-7 till USA efter första perioden.

Otto Stenberg kvitterade – sedan återtog USA ledningen

I den andra perioden fick Juniorkronorna en drömstart och kvitterade till 1-1 redan efter drygt två minuters spel. Mattias Hävelid sköt ett skott från blålinjen och Otto Stenberg höll sig framme och styrde in kvitteringen för att utjämna i finalen.

Det är Otto Stenbergs femte mål i turneringen.

Sverige lyfte sig efter målet men USA fortsatte hota och halvvägs in i perioden fick Will Smith ett friläge men missade då målet och 1-1 stod sig. Bara någon minut senare fick USA ett nytt friläge efter en miss i Sveriges försvar och den här gången blev det mål. Isaac Howard kom fri mot Hävelid och lade in pucken mellan benen för att återge ledningen till USA.

USA i förarsätet – leder med 4-2

Samme Howard klev sedan fram återigen och satte 3-1 med sex minuter kvar att spela av den andra perioden och USA hade då slagläge medan Sverige är illa ute. USA fortsatte sedan pressa på och skapade lägen för att göra 4-1.

Sverige höll tätt och fick också chansen att spela powerplay precis i periodens slutminut och stjärnan Jonathan Lekkerimäki skickade då in en reducering med bara fem sekunder kvar innan paus.

Direkt i starten av tredje perioden fick dock USA en drömstart genom att sätta 4-2 och de hade då en hand på pokalen medan Sverige var i en tuff sits.

Matchen pågår!

