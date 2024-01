Finland missar medalj – efter jättekollaps

ANNONS

Finland hade ett guldläge att plocka med sig en medalj från JVM. Laget gick upp till en 5-2-ledning – men förlorade till slut med 8-5 mot Tjeckien.

Det finska laget hade endast vunnit mot Lettland efter ordinarie tid men hamnade ändå i en bronsmatch. Där ställdes man mot Tjeckien, som blev utslagna av Sverige i semifinalen.

Finland kom ut klart bäst och tog en 2-0-ledning i den första perioden efter mål av Rasmus Kumpulainen och Jani Nyman. Tjeckiens storstjärna Jiri Kulich hann sedan reducera innan 20 minuter var spelade.

Den andra perioden skulle bli händelserik. Tjeckien satte 2-2 genom Jakub Stancl, innan Finland svarade med två snabba mål genom Konsta Helenius och Lenni Hämeenaho. Samtliga tre mål kom alltså inom loppet av en dryg halvminut.

Vändningen började

5-2 kom också via Lenni Hämeenaho som stod för en vacker prestation.

Finland hade sedan chansen i powerplay i slutet av den andra perioden där man fick möjligheten att stänga matchen. Men istället kom 5-3 genom Ondrej Becher.

Tjeckien fortsatte också sin forcering in i den tredje perioden och när Jiri Kulich dundrade in 5-4 i powerplay var det game on.

Och tjeckerna fortsatte att köra på.

Rasade ihop totalt

Med bara dryga två minuter kvar kom kvitteringen. Ondrej Becher hittade en retur och satte 5-5. Av bara farten satte sedan Tomas Hamara 6-5 och gav Tjeckien ledningen med en minut och 42 sekunder kvar.

Ett slaget Finland försökte sedan plocka målvakten men istället gjorde Dominik Rymon 7-5 i tom kasse. Finnarna försökte sedan plocka målvakten igen på tekningen men släppte då även in ett åttonde mål. Ondrej Becher var det som satte matchens sista mål.

Finland får därmed återigen lämna JVM utan en medalj. För Tjeckien var det andra raka medaljen efter ett silver förra året.