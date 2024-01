Emil Martinsen Lilleberg skulle flytta till Växjö inför årets säsong men övergången sprack då han skrev på för Tampa Bay Lightning.

Nu kallas norrmannen upp av “Bolts” – och kan få göra NHL-debut.

Bara åtta norrmän har någonsin spelat i världens bästa hockeyliga NHL.

Nu ser det ut att bli en nionde.

Under fredagskvällen meddelar Tampa Bay Lightning att de kallar upp den tidigare Oskarshamnsbacken Emil Martinsen Lilleberg till NHL-truppen och han kan få göra debut för “Bolts” under helgen då Tampa ställs mot Boston Bruins under lördagsnatten.

We have recalled defensemen Jack Thompson and Emil Lilleberg from the @SyracuseCrunch and re-assigned defensemen Sean Day and Declan Carlile to Syracuse.https://t.co/rKSOclYU4y