Tjeckien får ett tungt besked i JVM.

Adam Jiricek åkte på en knäskada i premiärmatchen mot Slovakien och 17-åringen missar resten av turneringen.

– Han flyger hem ikväll, säger förbundskaptenen Patrik Augusta till sajten hokej.cz.

Silvermedaljörerna från i fjol, Tjeckien, fick en riktigt tung premiär under annandagen. Tjeckien förlorade nämligen stort mot rivalen Slovakien då matchen slutade 6-2 till slovakerna.

Som salt i såret tappade Tjeckien också sin stora backstjärna Adam Jiricek som tvingades utgå efter en skada. Jiricek var i stora smärtor i slutet av den andra perioden då en slovakisk spelare trillade över hans ben i samband med en närkamp.

Backen fick hjälpas av isen och lade inte mycket vikt på sitt högra ben. Överraskande nog var Jiricek tillbaka i starten av den tredje perioden men han spelade något byte innan han fick en ny smäll mot samma ben och tvingades kliva av permanent.

Czech D Adam Jiricek gets tangled up and is in some obvious pain. He was eventually able to get off the ice with limited weight being used on his right leg. #WorldJuniors pic.twitter.com/RPv9ebOKJm